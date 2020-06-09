滴滴宣布防护膜陆续退出车内，黑龙江省将继续安装

6 月 9 日下午消息，随着全国多地疫情风险等级下调，滴滴宣布网约车防护膜已完成三个多月的 “防疫使命”，正式从车厢内退出。自 2020 年 2 月以来，滴滴投入 1 亿元专项资金，在网约车内安装防护膜，累计已覆盖全国 330 个城市近百万辆滴滴网约车。

这个特殊时期的方法还被推广到机场大巴、警车，以及海外网约车内，作为国内抗击疫情的经验输出，防护膜持续发挥预防飞沫传播的作用。同时，在黑龙江省，滴滴继续响应政府防疫要求，将持续为当地司机免费安装。

以下为滴滴公告原文：

大家好，我今年 2 月加入滴滴，刚入职就拿到了 1 个亿的预算，但是现在我决定离职了。我想把这 3 个多月在桔厂工作的所见所闻写下来并在此公开。

自加入滴滴的第一天开始，我就没有一个工位，也没在公司待过一天。没错，我一直在路上。在疫情防控最关键的时刻，我临危受命。这 3 个多月来，我揣着一个亿，在全国奔波，我出了国、出了名，上了几回微博热搜。可以说，在滴滴的这段时间，是我这辈子的 “高光时刻”。

我不是白领精英，也不是科技大牛，我就是一张防护膜。疫情防控期间，公司绞尽脑汁要保护司机和乘客的安全，医护人员等专业人士说，车内加装防护膜能防止飞沫传播。于是，我就入职了，我化作千万分身，跑遍全国 330 个城市的大街小巷。

我陪伴了奔波养家的司机师傅、欣赏过自闭症小朋友创作的公益画作、守护了 28 个城市警察叔叔的防疫安全、深夜里护送了医护工作人员上下班，我还远赴墨西哥，被当地政府称为 “英雄”，还给我起了一个艺名 “滴滴泡泡”。

随着全国多地疫情风险等级下调，北京应急响应级别下调至三级，我也该和大家说再见了。目前免费贴膜项目已在大部分城市正式结束，但司机戴口罩、测体温、勤消毒、勤通风的四项防疫措施仍在严格执行。黑龙江的防护膜兄弟们也还会继续在当地坚守，直到疫情防控风险解除，为他们加油！

感谢这段时间大家对我的支持，希望我们永远不要以相同的方式再相见，希望撕下防护膜之后的每一天，都是精彩生活！

你们的防护膜

2020.6.9