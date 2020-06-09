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疯狂！美国男子称苹果 iOS 12 剽窃其创意，索赔 7 万亿元

2020/6/9 15:43:38来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 9 日消息 当地时间 6 月 1 日，一名男子在美国密苏里州东部地区法院起诉苹果公司，要求赔偿 1 万亿美元（约合 7 万亿元）。

这名男子声称，他曾将 iPhone 7 交给苹果公司维修，此举帮助了苹果公司 iOS 12 系统的创建。该男子在向法院提交的手写材料中写道：“2018 年 10 月 29 日，Raevon Parker 因手机设备故障到圣路易斯设备 Galleria 的苹果店维修。苹果店的服务员修好了设备，但他们知道这部手机上有新功能，于是偷偷保留了这部手机，给他了一部替换手机。”该男子认为，苹果窃取了这部手机中的 “新功能”，帮助他们开发了 iOS 12.

该男子还称在维修过程中还存在一些其他问题，包括手机设置丢失、密码被重置、重新下载 App Store 应用等。

该男子认为，他的个人财产被苹果公司拿走，用于公共收益，此举为苹果公司带来了上万亿美元的收入。因此，根据美国有关民事财产的第五修正案，他起诉苹果公司，要求赔偿 1 万亿美元。

显然，这起诉讼案件让人很难理解，不过这并非该男子第一次起诉苹果，IT之家了解到，该男子在 2019 年就对苹果提起过诉讼，当时索赔 2 万亿 + 900 美元，其中 1 万亿是特殊 iPhone 7 的价值，1 万亿是 iOS 12 的价值，900 美元是苹果维修时的租借费，但被法院驳回。

关于这次新的诉讼，该男子还奇特地附上了一份申请，声称自己拥有 “iOS 12.0.1 及以后版本”和 “iOS 13 及以后版本”的专利。

截至发稿时，该诉讼的开庭日期尚未确定。

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关键词：iOS

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