华为对 5G 产业有多重要？分析师给出解答

ABI Research 研究总监季米特里斯 · 马夫拉基斯（Dimitris Mavrakis）周一发文围绕华为对整个 5G 产业的重要性作出论述。

他写道，华为的成功与市场进展如今已为一个备受争议的话题，批评人士认为这家领先的电信设备供应商得到了中国政府的支持，而多家电信运营商则声称它在行业中不断创新，并为客户支持树立了新标杆。

值得注意的是，大多数批评并非来自客户、合作伙伴甚至竞争对手，而是来自某些政府、政界人士和安全机构。这两个对立观点之间的界线代表了一种非常微妙的平衡，目前这取决于许多关键问题，诸如地缘政治、现有的供应商关系和 5G 市场状况，虚假信息也扭曲了这种讨论。

无论如何，华为一直是 4G 和 5G 的技术巨头，在这两项技术开发方面都具有无可争议的先进能力，但最重要的是，在这些网络的实施上。

马夫拉基斯指出，华为是 3GPP 的主要参与者之一，也是 4G 和 5G 的最大专利持有者之一。而网络的实施目前更为重要，华为已经在一系列案例中展现了其专业知识、专业精神和协作方式。

2007 年，华为在与沃达丰的联合创新实验室中开发了 SingleRAN 概念。此概念将蜂窝基站分解为位于发射塔底部的基带单元（BBU）和与天线相邻的射频拉远单元（RRU）。以前，基带单元和射频单元都在发射塔地步，并由射频电缆连接到天线上，这导致了非常高的布线成本和信号损耗，以及功率效率低下。另一方面，SingleRAN 提供了多代基带资源共享的能力，包括 2G、3G 和 4G，现在这已成为所有供应商都在提供的一个行业标准。

华为在 2017 年 11 月率先提出了 CloudAIR 概念，允许 4G 和 5G 系统之间共享频谱。这与正在 5G 部署中商用的动态频谱共享（DSS）概念非常相似。华为不是唯一一家开发这一技术的公司，许多 3GPP 参与者都为 DSS 的商业发展做出了贡献，但华为可以说是第一家识别出蜂窝网络代际之间频谱共享需求的公司。

华为还发布了 64T64R Massive Multiple（大规模多输入多输出）有源天线单元（AAU），可在 3.5GHz 频段上支持多达 400MHz 的带宽，突破了射频器件、功率放大器和系统设计的极限。这种 AAU 被设计用来支持在该频段拥有非连续性 5G 频谱的移动运营商。市场上或许没有几家运营商面临这种情况，但这是华为不断努力满足客户需求的另一个迹象。

华为还是唯一一家在早期商用阶段就同时开发了窄带物联网（NB-IoT）网络能力和芯片组 / 设备的供应商，从而将蜂窝物联网能力引入了多个垂直行业领域。

马夫拉基斯写道，这些创新只是华为新的产品和解决方案的几个例子，该供应商披露在技术和实施领域还有更多的计划正在酝酿中。这表明华为是 5G 技术和网络部署领域的重要公司，包括基于消费者的户外网络以及行业应用。禁止华为进入全球市场，不仅会限制运营商在供应商方面的选择、有可能迫使他们依赖于双寡头垄断甚至垄断，还会抑制整个产业价值链的技术创新。