仅限今日：腾讯视频 VIP 年卡 + 百度文库会员季卡 4 折 99.9 元

腾讯视频 VIP 年卡 + 百度文库会员季卡原价 238 元，限时低至 4 折 99.9 元，点此购买。
此外，WPS 会员年卡 + 百度文库会员年卡 5 折 99 元，点此购买；WPS 超级会员年卡 + 百度文库会员年卡 6 折 179 元，点此购买。
活动时间：6 月 9 日，仅限今日
文库会员大促合集：
|会员
|原价 / 活动价
|购买
|腾讯视频 + 百度文库（6 月 9 日）
|VIP 年卡 +
文库会员季卡
|￥238/￥99.9
|点此
|WPS + 百度文库（截止至 6 月 30 日）
|会员年卡 +
文库会员年卡
|￥188.9/￥99
|点此
|超级会员年卡 +
文库会员年卡
|￥278.9/￥179
|点此
• 腾讯视频 + 百度文库
VIP 会员：原价 198 元 / 年，可用于 TV、手机、电脑和 Pad，限时 99.9 元 / 年，点此购买（年卡 + 送百度文库会员季卡）。
• WPS + 百度文库
WPS 会员：原价 89 元 / 年，加送百度文库会员年卡限时 99 元 / 年，点此购买（年卡 + 送百度文库会员年卡）。
WPS 超级会员：原价 179 元 / 年，加送百度文库会员年卡限时 179 元 / 年，点此购买（年卡 + 送百度文库会员年卡）。
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