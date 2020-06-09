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仅限今日：腾讯视频 VIP 年卡 + 百度文库会员季卡 4 折 99.9 元

2020/6/9 17:40:47来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

腾讯视频 VIP 年卡 + 百度文库会员季卡原价 238 元，限时低至 4 折 99.9 元，点此购买

此外，WPS 会员年卡 + 百度文库会员年卡 5 折 99 元，点此购买；WPS 超级会员年卡 + 百度文库会员年卡 6 折 179 元，点此购买

活动时间：6 月 9 日，仅限今日

文库会员大促合集：

会员原价 / 活动价购买
腾讯视频 + 百度文库（6 月 9 日）
VIP 年卡 +
文库会员季卡		￥238/￥99.9点此
WPS + 百度文库（截止至 6 月 30 日）
会员年卡 +
文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
超级会员年卡 +
文库会员年卡		￥278.9/￥179点此

•  腾讯视频 + 百度文库

VIP 会员：原价 198 元 / 年，可用于 TV、手机、电脑和 Pad，限时 99.9 元 / 年，点此购买（年卡 + 送百度文库会员季卡）。

• WPS + 百度文库

WPS 会员：原价 89 元 / 年，加送百度文库会员年卡限时 99 元 / 年，点此购买（年卡 + 送百度文库会员年卡）。

WPS 超级会员：原价 179 元 / 年，加送百度文库会员年卡限时 179 元 / 年，点此购买（年卡 + 送百度文库会员年卡）。

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关键词：腾讯视频百度文库

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