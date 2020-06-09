彭博社：苹果计划 WWDC 2020 发布自研 Mac ARM 芯片，5nm 工艺 + 12 核心

IT之家6 月 9 日消息 据彭博社报道，苹果公司将在 WWDC 2020 上宣布自研 Mac ARM 芯片，产品将从英特尔处理器过渡到 ARM 处理器。苹果 WWDC 2020 将在 6 月 23 日拉开帷幕，今年，预计苹果将推出 iOS 14，macOS 10.16，watchOS 7 等系统。

苹果在其 iPhone 和 iPad 上使用定制的 A 系列芯片取得了巨大的成功，其 iOS 设备提供了市场上领先的性能。现在，它正在寻求通过笔记本电脑和台式机 Mac 实现类似的壮举。彭博社（Bloomberg）表示，苹果计划在本月宣布过渡计划，这将为 Mac 开发人员腾出时间在 2021 年第一台 Apple ARM Mac 设备出厂时为他们的应用做好准备。

IT之家获悉，彭博社此前曾报道称，苹果正在准备自己定制设计的 12 核 ARM 芯片。该芯片将以 5nm 的制造工艺打造，可以打败当前 Intel 系列 MacBook Air 的性能。

从 Intel 迁移到 ARM 可以提高性能和电池续航，同时还可以使苹果减少单位成本。今天彭博社报道，苹果的 silicon 硅团队已发现 GPU 和人工智能计算的性能显著提高。

Twitter 帐户 @ L0vetodream 之前曾暗示，苹果将在明年左右恢复 12 英寸 MacBook 笔记本，并将在 ARM 芯片架构上运行。