内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>笔记本

彭博社：苹果计划 WWDC 2020 发布自研 Mac ARM 芯片，5nm 工艺 + 12 核心

2020/6/9 19:25:00来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 9 日消息  据彭博社报道，苹果公司将在 WWDC 2020 上宣布自研 Mac ARM 芯片，产品将从英特尔处理器过渡到 ARM 处理器。苹果 WWDC 2020 将在 6 月 23 日拉开帷幕，今年，预计苹果将推出 iOS 14，macOS 10.16，watchOS 7 等系统。

苹果在其 iPhone 和 iPad 上使用定制的 A 系列芯片取得了巨大的成功，其 iOS 设备提供了市场上领先的性能。现在，它正在寻求通过笔记本电脑和台式机 Mac 实现类似的壮举。彭博社（Bloomberg）表示，苹果计划在本月宣布过渡计划，这将为 Mac 开发人员腾出时间在 2021 年第一台 Apple ARM Mac 设备出厂时为他们的应用做好准备。

IT之家获悉，彭博社此前曾报道称，苹果正在准备自己定制设计的 12 核 ARM 芯片。该芯片将以 5nm 的制造工艺打造，可以打败当前 Intel 系列 MacBook Air 的性能。

从 Intel 迁移到 ARM 可以提高性能和电池续航，同时还可以使苹果减少单位成本。今天彭博社报道，苹果的 silicon 硅团队已发现 GPU 和人工智能计算的性能显著提高。

Twitter 帐户 @ L0vetodream 之前曾暗示，苹果将在明年左右恢复 12 英寸 MacBook 笔记本，并将在 ARM 芯片架构上运行。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：WWDC 2020Mac苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    