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曝三星 Galaxy Fold 2 折叠屏不支持 S Pen，UTG 玻璃不够强

2020/6/9 20:23:46来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 9 日消息  三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机令人兴奋不已。许多粉丝期待看到三星将在其第三款折叠手机上进行更多改进。很多人都认为三星应该为 Galaxy Fold 2 提供 S Pen 手写笔支持。但是据新报告称，三星将不会为 Galaxy Fold 2 提供 S Pen。因为技术限制阻止这样做。

不可否认，折叠屏的强度不如传统屏幕。虽然三星通过 Galaxy Z Flip 上的超薄玻璃提高了耐用性，并且预计 Galaxy Fold 2 也具有 UTG 玻璃功能，但它可能不足以支持 S Pen。

IT之家获悉，韩国的一份报告表明，三星尚未开发出可以承受手写笔的折叠屏幕。三星 Galaxy Z Flip 的 UTG 上半部分的厚度为 0.03 毫米，而 Galaxy Note10 部分为 0.4 毫米。显然，要使这些面板提供与 Galaxy Note10 上的康宁第六代大猩猩玻璃相同的耐用性，还有很长的路要走。

据报道，三星已经确定，用于初代 Galaxy Fold 屏幕的 UTG 和透明 PI 胶片均不适用于 S Pen。这意味着我们可能需要等待一段时间才能看到配备 S Pen 的 Galaxy Fold 折叠屏手机。耐用性仍然是折叠屏智能手机的关注点，三星可能不想仓促行事。

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关键词：三星Fold 2折叠屏

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