三星 Galaxy Fold 2 规格重大爆料：120Hz 折叠屏，支持 S Pen，外部屏幕更大

IT之家4月20日消息 爆料人士Ross Young的一系列推文泄露了三星Galaxy Fold 2折叠屏手机的一大堆规格，其中揭示了很多有关外部显示屏大小，折叠屏幕面板以及围绕它们的其他技术的细节。

具有UTG的120Hz 折叠显示屏，没有屏下摄像头

据报道，对于三星Galaxy Fold 2，三星将使用与Galaxy Z Flip相似的UTG（超薄玻璃）技术。这使面板具有更高的刚度，并且触感更好，减少塑料感。可折叠面板的对角线长度为7.59英寸，分辨率为2213 x 1689，刷新率类似于三星Galaxy S20系列，为120Hz 屏幕。

三星最初希望Galaxy Fold 2配备屏下摄像头，但最近曝光称该技术尚未准备就绪，因此三星将采用“打孔屏”的方式。

消息人士补充说，可折叠显示屏将使用LTPO背板技术。

支持S Pen

根据泄漏消息，三星Galaxy Fold 2将支持S Pen，但消息来源并未确切说明这对于保护套或折叠显示屏（或两者）均适用。显然，它可以改善平板电脑的使用体验，因此该消息人士建议特别是在室内显示屏上使用手写笔输入。

据外媒SamMobile报道，折叠屏面板的问题在于，它们承受尖锐物体压力时弹性较差，比如S Pen手写笔的尖端。也许三星在UTG超薄玻璃技术上取得了长足的进步，因此三星Galaxy Fold 2的折叠面板将支持S Pen。

外部显示屏更大

最初的三星Galaxy Fold外部显示屏对角线长度为4.6英寸，但根据泄漏情况，IT之家获悉，三星Fold 2外部屏幕为6.23英寸。它将具有2267 x 819 分辨率，LTPS背板技术，用于自拍相机的打孔设计以及60Hz刷新率。