苹果通知员工 6 月 15 日开始首批复工，人数 “非常有限”

6 月 10 日消息，据国外媒体报道，苹果公司表示，将于 6 月 15 日开始实施重返办公室计划的第一阶段。但该公司强调，大多数员工至少在几个月内不会重返办公室。

总部位于加州库比蒂诺的苹果公司最近在一份给员工的备忘录中写道，第一阶段的返岗计划 “非常有限”，员工只能根据自己的工作情况在特定日期进入办公室。更多细节将于本月晚些时候公布。

苹果还在备忘录中重申，公司正在限制允许同时进入办公楼和其他工作区域的人数，办公室员工需要检测体温，保持一定的社交距离，并每天进行健康检查。它还 “强烈建议”员工在返回之前接受公司提供的新型冠状病毒检测。

备忘录称，员工进入苹果在硅谷各个办公园区均需要佩戴口罩，其中包括苹果主园区 Apple Park、先前 Infinite Loop 和其他办公地点。苹果发言人拒绝置评。

据报道，虽然返岗第一阶段的流程要到下周才能正式启动，但一些苹果员工已经开始回办公室工作。苹果硅谷以外办公区已经于 5 月份启动了第一阶段返岗计划。

随着苹果需要为 2020 年下半年推出的一系列新产品做准备，公司一些高管以及负责软硬件的工程师一直在办公室工作。

与其他一些更注重软件而非硬件的科技公司相比，苹果的行动更快。从 7 月 6 日开始，Alphabet 旗下谷歌正在缓慢地重新开放更多办公室。总部位于旧金山的社交媒体公司 Twitter 说，员工可以选择永远远程办公，而 Facebook 预计 10 年后多达 50% 的员工可能会远程办公。