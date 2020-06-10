苹果 iOS 13.6 Beta 2 新增系统自定义自动更新开关

IT之家6 月 10 日消息 今天苹果面向开发人员发布了iOS 13.6/iPadOS 13.6 开发者预览版 Beta 2，具体版本号为 17G5045c，开启新一轮的 iOS/iPadOS 系统测试，大家可以到【果粉圈】集中讨论。此更新专注于错误修复和性能改进。值得注意的是，6 月 2 日，苹果发布了 iOS 13.5.5 开发者预览 Beta 更新，这次 iOS 13.6 Beta 2 似乎是继承 iOS 13.5.5 Beta 而来。

外媒 macrumors 表示，iOS 13.6 的 Beta 2 版本增加了对 iOS 更新的下载和安装的更精细控制。

在 iOS 的早期版本中，新系统软件更新会在后台自动下载，然后可以通过 “自动更新”进行安装。在 iOS 13.6 中，苹果提供了用于自定义的自动更新的新控制开关。

现在，你可以确定在连接到 Wi-Fi 以及安装了这些更新后，iPhone 或 iPad 是否可以自动下载 iOS 更新。有一个 “下载 iOS 更新”开关，用于打开通过 Wi-Fi 的自动下载；还有一个 “安装 iOS 更新”开关，用于下载后在夜间进行自动安装软件更新，更新安装前你会收到通知，iPhone 必须为充电状态并接入无线局域网以完成更新。

请注意，此自定义选项默认情况下处于启用状态，因此，如果要关闭自动下载，则需要将其关闭。

IT之家网友可通过打开 “设置”应用程序，选择 “通用”部分，点击 “软件更新”，然后选择 “自定义自动更新”选项，可以找到 “自动更新”自定义设置。

此功能仅限于安装了 iOS 13.6 Beta 2 的开发人员，但在正式发布 iOS 13.6 更新后，所有升级用户均可使用。