再改名，苹果发布 iOS 13.6/iPadOS 13.6 开发者预览 Beta 2 更新

IT之家6 月 10 日消息 今天苹果面向开发人员发布了 iOS 13.6/iPadOS 13.6 开发者预览版 Beta 2，具体版本号为 17G5045c，开启新一轮的 iOS/iPadOS 系统测试，大家可以到【果粉圈】集中讨论。此更新专注于错误修复和性能改进。值得注意的是，6 月 2 日，苹果发布了 iOS 13.5.5 开发者预览 Beta 更新，这次 iOS 13.6 Beta 2 似乎是继承 iOS 13.5.5 Beta 而来。

安装正确的开发者配置文件后，可以从 Apple 开发人员中心或通过 OTA 推送下载 iOS 13.6 或者‌iPadOS‌ 13.6。

尽管该功能尚未启用，但 iOS/iPadOS 13.6 包含新的 Apple News + Audio 功能的迹象，这将使 Apple 提供具有音频功能的一些新闻报道。

苹果一直在与发行商合作，以获取创作某些故事的音频版本的许可。苹果还计划为用户提供当天的头条新闻回顾。

‌iPadOS‌ 13.6 中的代码还表明苹果正在测试键盘快捷方式，该键盘快捷方式将允许具有 Magic Keyboard 或其他连接键盘的用户调整按键的亮度级别，但尚不清楚将是此更新中发布的功能。

今年，6 月 2 日凌晨，苹果发布了 iOS 13.5.1/iPadOS 13.5.1 正式版更新，苹果已在其安全性网页上添加了有关 iOS 13.5.1 的新详细信息，确认此更新修补了 Unc0ver 越狱所使用的漏洞。

1、iOS 13/iPadOS 开发者测试版描述文件：点此下载

2、iOS 13/iPadOS 公开测试版描述文件：点此下载

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3、描述文件、iOS 固件下载必备之完全手册：

《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》

兼容设备列表：

iOS 13 支持的机型如下：

iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max

iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X

iPhone 8、iPhone 8 Plus

iPhone 7、iPhone 7 Plus

iPhone 6s、iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPhone SE（第二代）

iPod touch (第七代)

iPadOS 支持的机型如下：

iPad Pro(12.9 英寸)、iPad Pro(11 英寸)、iPad Pro(10.5 英寸)、iPad Pro(9.7 英寸)

iPad（第七代）、iPad (第六代)、iPad (第五代)

iPad mini (第五代)、iPad mini 4

iPad Air (第三代)、iPad Air 2