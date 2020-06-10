史上最强！索尼 PS5 主机 SSD 硬盘更多细节曝光

关于新一代 PlayStation 游戏主机 PS5 的消息这个月可谓是过山车一般，先是宣布该机将于 6 月 4 日发布，随后马上又被通知延期，就在大家还未从遗憾中醒过神来，近日索尼官方又再度宣布，PS5 线上发布活动定于北京时间 6 月 12 日凌晨 4 点举行。同时，有外媒还带来了该机在硬盘方面的更多细节。

据外媒透露，索尼此次在 SSD 硬盘上花费了大量心血，采用 PCIe 4.0 和 12 通道架构，速度高达 5.5GB/s（压缩数据速度可达 9GB/s），比当前的桌面级 PCIe 4.0 硬盘还要强得多，索尼宣称它是 PS4 主机的 100 倍。此外，PS5 还将支持 Karken 压缩技术，拥有 2 个 IO 协处理器，支持 DMA 主控，并有片上内存，以及一致性引擎，可以让内存与 SSD 之间跑出 22GB/s 的超级带宽。

其他方面，根据此前索尼官方公布的完整配置信息来看，全新的索尼 PS5 游戏主机将搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)。显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算。配备 16GB GDDR6 内存以及 825GB 的定制版固态硬盘，并配备单碟 100G B 的 4K UHD 蓝光光驱，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。此外，该机还将配备全新设计的 DualSense 手柄。

据悉，全新的 PS5 线上发布活动定于北京时间 6 月 12 日凌晨 4 点举行。官方表示，“希望与您一起见证这一历史性的重要时刻。”更多详细信息，我们拭目以待。