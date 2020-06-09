正式官宣！索尼 PS5 发布会 6 月 12 日凌晨 4 点举行

IT之家6 月 9 日消息 PlayStation 官方今天凌晨宣布，PS5 线上发布活动定于北京时间 6 月 12 日凌晨 4 点举行。希望与您一起见证这一历史性的重要时刻。

IT之家获悉，PlayStation 表示，由于我们团队及开发人员目前还在家中工作，为了更方便地制作该节目内容，我们将采取预录视频的方式并以 1080p、30 帧 / 秒的方式播放。相信当你在家里的 4K 电视上用 PS5 玩这些游戏时，效果将更加出色，正如你所期待。

我们推荐您尽可能戴上耳机观赏。节目中将有一些非常酷的音效，在手机或电脑的扬声器上很难充分体验。

请好好享受节目吧！6 月 12 日凌晨 4 点，不见不散！

以下请查收来自 Jim 的更新版邀请：

从初代 PlayStation® 到 PlayStation®4，我们每一代的主机都在不断打破界限、挑战更高的目标，为我们的玩家带来更棒的体验。这是 PlayStation® 品牌在过去 25 余年中不变的使命，也是我从初期就参与其中的使命。

发布新主机无疑是世上最让人兴奋的事情之一。虽然这次迈向发布之路略有 “不同”，但我们一如既往的激动，与大家携手踏上这段重新定义电子游戏未来的旅程。

我们已经介绍过新主机的技术规格，也展示了全新的 DualSense 无线控制器。但推出新主机怎么可能没有游戏！

我很高兴跟大家分享这个好消息，我们很快就可以让大家对游戏先睹为快，你们将在年末假期 PlayStation®5 发售后玩到这些游戏。即将登陆 PS5 平台的这些游戏都是业界顶尖作品，它们来自全球各地充满创意的工作室。每一间工作室，无论规模大小或历史长短，都在竭尽全力地开发可以体现新主机潜能的游戏。

此次线上发布活动全长将超过 1 小时，这也是第一次我们通过虚拟形式一起感受这份激动。无法举行线下活动给我们提供了一个绝佳的机会来重新思考，用新方法和大家一起踏上旅程，你我身虽远、心相近。这只是我们一系列 PS5 新信息的一部分内容，在线上发布活动后，我们还有更多信息将陆续与大家分享。

我们诚挚邀请你在 2020 年 6 月 12 日北京时间凌晨 4 点与我们一起检阅次世代的游戏阵容。希望我们能让您感到骄傲。