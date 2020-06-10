世界最大芯片售出：40 万核心 1.2 万亿晶体管，单颗两百万美元

IT之家6 月 10 日消息 半导体厂商 Cerebras Systems 在去年 8 月份展示了一款世界上最大的芯片——WSE(Wafer Scale Engine)，该芯片目前被 Cerabras 用来和美国能源部合作生产 “CS-1”AI 服务器系统。

根据外媒 ANANDTECH 日前消息，美国国家科学基金会向匹兹堡超级计算中心拨款 500 万美元，用于建造一台 AI 超级计算机——Neocortex。该超级计算机采用了两套 “CS-1”系统，总价 500 万美元。此前，Cerebras 创始人兼 CEO Andrew Feldman 就曾透露 WSE 芯片的价格在几百万美元级别，故单颗 “WSE”芯片售价或在 200 万美元左右。

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Cerebras 此前透露，它们已经拿到了十几颗芯片的订单，在今年下半年还将发布第二代 WSE 芯片。

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IT之家了解到，Cerebras 在去年 Hot Chips 上展示了 AI 芯片 WSE。该芯片基于台积电 16nm 工艺，核心面积超过 46225mm²，集成 1.2 万亿个晶体管，40 万个 AI 核心、18GB SRAM 缓存、9PB/s 内存带宽、100PB/s 互连带宽，功耗高达 15 千瓦。“CS-1”系统在去年 11 月的 2019 超级计算机峰会上发布，性能相当于一个拥有 1000 颗 NVIDIA V100 GPU 的计算机集群或者相当于 Google TPU v3 系统的三倍多性能，但功耗远低于两者。

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而此次匹兹堡超级计算机中心（PSC）联合慧与（HPE，惠普主营服务器的企业）和 Cerebras 用 CS-1 打造的 AI 超级计算机 “Neocortex” 将于年底上线，面向美国研究人员免费开放，将与 PSC 的新型 Bridges-2 超级计算机联合使用，主要用于医疗健康、能源、交通等领域的 AI 模型训练。