诺基亚发三款新机：水滴屏+联发科P22，C5 Endi约1220元

IT之家5月29日消息 今天，HMD Global（诺基亚授权公司）宣布与板球无线合作推出三款新智能手机：诺基亚C5 Endi、诺基亚C2 Tava和诺基亚C2 Tennen。

诺基亚C5 Endi配备一块6.517英寸屏幕，机身采用聚碳酸酯材质，兼顾重量轻和坚固的特点。机身正面采用水滴屏设计，后置“饼干式”的三摄模组，主摄为1300万像素。该机搭载联发科Helio P22处理器，辅以3GB RAM+64GB ROM的存储空间，支持MicroSD卡插槽进行扩展。

其它方面，该机内置4000毫安时电池，支持10W快充，采用后置指纹识别，运行Android 10系统。该机将于6月5日开售，价格为169.99美元（约1220元），目前已知仅有午夜蓝一种配色可选。

IT之家了解到，另外两款新品则为中低端机型，诺基亚C2 Tava和诺基亚C2 Tennen的规格完全相同，配备5.45英寸屏幕，设计上并没有采用时下流行的全面屏设计。二者均采用联发科A22处理器，辅以2GB RAM+32GB ROM的参数搭配。后置800万+200万像素双摄，前置500万像素镜头，支持人脸解锁。该机内置3000毫安时电池，支持10W快充，运行Android 10系统。

售价方面，诺基亚C2 Tava为109.99美元（约合790元），5月29日开售，目前已知为蓝色版本。诺基亚C2 Tennen售价为69.99美元（约500元），于6月15日起在部分国家零售店发售。