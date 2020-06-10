腾讯用 AI 种番茄，辽宁试点净利增千元

6 月 10 日消息，还记得去年腾讯用 AI 技术种出的黄瓜吗？今年，在 “第二届国际智慧温室种植挑战赛”上，腾讯借助自研的 AI 算法和技术经验，打造了 “腾讯 AIoT 智慧种植方案 iGrow”，并用这项技术种了番茄。辽宁作为第一期试点迎来小丰收，每亩每季净利润增加数千元。

据介绍，辽宁的 iGrow 方案包含传感器、控制器、边缘网关等工具，在腾讯云上搭建配套 PaaS 平台，种植决策和温室控制均可自动执行，农民只需要在种植、采摘、设备日常维护之外做少量基础农活，节约了人力。

AI 种植出的番茄

试点顾问、有多年种植经验的资深农业技术员刘建华说，作物在不同的生长周期对温室环境有不同要求。以温室温度为例，传统小番茄种植中，农民应在苗期、花期、果期设定不同温度，但很难精准识别每个时刻下环境和作物生长状态的细微变化，从而判断对应的理想温度，所以在一个种植周期内，农民通常会估算一个固定温度值来操作，这非常依赖经验，无法实现低成本条件下，精准、实时、自动的种植决策优化和温室控制。

而 iGrow 的智慧种植方案，具有自动智能、因时制宜、高效精准等特点，用 IoT 传感器按分钟或小时的高频密度，采集空气 / 土壤温湿度、二氧化碳浓度和光合有效值等多种环境数据，优化后的 iGrow 温室仿真器能快速做大量种植模拟（15 秒模拟 82 个生长周期），再用不断优化的强化学习 AI 算法选择最佳种植决策，最后自动控制温室，精准利用资源，提高作物的品质和产量。

据悉，本届比赛的番茄种植仿真器中还新增了肥料控制，能够精准地施放作物所需肥料，减少资源消耗。在作物管理模块，模拟器还可以设定一个簇中的最大果实数，并支持留叶策略和留果策略。此外，新增了 3 种遮光选项，包括透光型、透气型和遮光型，来更好地适应实际种植环境。

去年首届比赛课题为黄瓜种植，吸引了微软、英特尔、腾讯与中国农科院等顶级企业与机构参赛，腾讯 AI Lab 自研的 iGrow 方案在比赛中获得 AI 策略第一名，攻克了机器智能嵌入农业专家知识的难题，4 个月内大幅提高资源利用率，实现 17% 的净利润增长，产量媲美 20 年经验的农业专家组。