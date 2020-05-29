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华为：预研6G将采用毫米波段

2020/5/29 9:29:50来源：新浪科技作者：韩大鹏责编：微尘评论：

C端四变量 B端三层面

2019年，全球开启5G商用部署，华为迎来了新增长机遇。

虽然已手握近100个5G商业合同，但这家中国的通讯巨头仍面临诸多不利因素：全球疫情，多个国家的5G网络建设进程受到波及；美国封杀，华为在全球5G业务发展仍然充满变数……

不过，华为在中国的发展顺风顺水。例如中国三大运营商在今年初开启了新一轮的5G设备集采，华为可谓成为了最大赢家。在中国联通和中国电信2020年5G SA无线主设备联合集采项目中，华为也取得了排名第一的份额。

“最近一年来看，中国5G的发展进步很大”，杨涛表示，第一是在频率方面，中国是基于中频来发展5G，“我们发现全球接近90%的营运商都选择了中频这个发展方向。所以，中国在整个5G中频处于非常好的开端”

第二，在整个5G网络建设部分，到目前为止中国已经建设了19万个基站，预计到全年会达到50万到60万站之间。“这样看来，中国在整个5G的建设规模上也是处于领跑地位”。

第三，在C端，到目前为止三家运营商发展了5000万5G用户，预计全年有望达到2亿。

第四，在B端，目前中国有19个行业、几千家企事业单位都在进行基于5G的创新工作，场景解决方案也愈发成熟。

杨涛称，对于华为而言，toC的发展存在四个变量：业务、网络体验、商业定价和终端，“业务主要是做消费者的三大件，包括高清视频、云游戏和VR；网络体验是随着国家建站覆盖的广度和密度，达到更好的体验；商业模式是指在运营商推广过程中产生；而终端要覆盖各种用户细分群”。

toB的发展则通过三个层面，包括行业标准、产业链的成熟和法律法规方面等。

AI解决5G能耗及优化是攻克重点

“5G对于C端和B端来说，它要解决的问题差异很大，建设规则、维护规则、用户规则都不一样，这是一个新课题”，杨涛说，华为对toC的经验非常丰富，但toB还有待共同解决。此外5G还面临功耗、能耗的问题，如何利用人工智能去解决能耗问题以及优化问题，也是接下来需要重点攻克的难题。

对于运营商推出的“5G消息”，杨涛表示，应该用发展的眼光去看这个新产品。

“RCS是5G消息的前身，安全是优势，因为运营商对每一个用户的接入，都要做健全认证接入，所以能够保证溯源，就是知道消息是哪里来的。这就是5G消息和OTT的消息类产品不相同的地方，也是优势所在”。

他坦言，对于5G消息的前景，目前还无法做出预判，“期待能够看到市场的发展，实践中再来检验这个产品的前途”。

预判6G将使用毫米波段为主

杨涛称，华为判断从2020年到2025年，运营商在整个移动市场的投资大概会在1800亿美元以上，“我们估计，90%都会来源于5G这一块，而且比例会越来越高。我们从整个态势来看，未来五年市场还是比较可期的”。

对于6G，目前华为已经在参与相关预研工作。

“华为对很多产品是三代理念：上一代、开发一代、预研一代。所以一般预研都会提前好长时间”，杨涛说，在6G部分，华为有一个判断，即6G是用毫米波段为主，而且目前处于场景挖掘和技术寻找阶段。

“我们预计在2030年的时候，会出现一些6G方面的使用情况，目前华为也在积极地参与这方面的工作”，杨涛说道。

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关键词：AI5G6G

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