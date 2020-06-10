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vivo 北京研发中心正式启用

2020/6/10 15:29:02来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家 6 月 10 日消息 vivo 总部位于中国东莞，研发中心覆盖深圳、东莞、南京、北京、杭州、上海、台北、日本东京以及美国圣地亚哥 9 个城市，研究范围包括 5G 通信、人工智能等前沿领域。

vivo 官方 V 星人微信号宣布，6 月 10 日，vivo 北京研发中心办公大楼也正式启用了。

IT之家获悉，vivo 北京研发中心位于北京东五环内侧的电子城 ·IT 产业园，研发中心以东为将府公园，以西不远则是颇为有名的北京 798 艺术区。这是一栋地上七层的写字楼，建筑面积 17000 平方米。其整体规模大于 vivo 在深圳梅林的研发中心 “安得街 89 号”。总共可供一千名员工工作。不过，由于新启用的关系，目前仅有约三百人在此工作，后续还会陆续迁来。当然，以 vivo 的说法，还很期待更多的专业人才入驻进来。

下面是 vivo 北京研发中心设计理念：

尽管规模与总部有别，但麻雀虽小、五脏俱全，工位和实验室之外，北京研发中心也有不少生活配套。

一楼的大堂旁边即是咖啡厅。

三楼则有健身房和食堂。

食堂菜式不少，北方早餐常见的包子、油条、鸡蛋、豆浆、粥皆有，从还没有完全打开的窗口来看，未来还会有更多菜式进来，就是不知道会不会有北京特色的豆汁儿和爆肚。

此前，在总部园区启用时，采访 vivo 基建规划部总经理李良能接受采访时说过，“我们最初的设想就是要倡导一个健康的生活方式”。而这一理念在北京研发中心同样体现得淋漓尽致。

中心的四五六层皆有露台，阳光、木地板、沙发和绿植；

每一层的茶水间旁边都有配套一个面积不小的阅读区；

四楼和五楼之间还有一个旋梯…… 研发中心内，目之所及，皆有可休憩之地。

工作累了之后，可以到露台或者阅读区休息一下，缓解的不止是焦虑，这些休憩处除了能让人身体多一刻休息，更重要的作用是能让人的心理更加放松。

同时，这样的设计更便于同事之间的沟通交流，无论是工作或者其他。

当然，与走冷峻工业风的总部建筑不同，北京研发中心室内色彩设计更加跳脱活跃，设计感更加凸显。哪怕是普普通通的洽谈室，墙壁和椅子也是撞色设计。

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关键词：vivo研发中心

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