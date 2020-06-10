毕马威：5G 会创造巨大财富，但不会成为运营商的摇钱树

北京时间 6 月 10 日下午消息 一份新报告称，超高速 5G 无线网络的普及将给经济带来福音，但无线运营商从这一新兴技术带来的收入可能不大。

毕马威（KPMG）表示，制造、医疗、交通、环境监测和游戏行业的公司将从 5G 更快的连接中获得巨大的财务利益。到 2023 年，在网络连接、硬件、软件和服务方面增加的支出将为这些领域带来超过 1400 亿美元的年新增收入。

但对于正在花费数百亿美元建设 5G 网络的 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 等电信运营商，毕马威就没那么看好了。引入 5G 的支出中，只有约 7% 会用于连接。报告指出，“这对电信公司来说是个发人深省的前景”、“成为‘哑巴’的可怕经济影响是真实的，需要为那些尚未受益的人立即采取行动”。

运营商已经难以向消费者收取更高的 5G 服务费用，Verizon 去年取消了一项额外的 5G 费用，而 T-Mobile 承诺至少三年内对更快的服务收费，作为其与竞争对手 Sprint 合并获得批准的协议的一部分。

与此同时，运营商也试图以新的方式利用 5G 的优势，它所提供的连接速度是目前 4G/LTE 的 10 至 100 倍。在 2018 年收购时代华纳的帮助下，AT&T 将能够通过其 5G 网络提供视频流媒体和其他娱乐服务。与此同时，Verizon 运营着一个大型数字媒体部门，专门为 5G 设计编程；该运营商还与亚马逊合作创建小型云计算数据中心，以托管 5G 应用和服务。T-Mobile 计划通过其 5G 网络在全美范围内提供无线家庭互联网服务。

在报告分析的五个商业领域中，制造业将因 5G 获得最多的新收入，机器人和其他自动机器可以帮助工厂提高效率，提供更高质量的产出并降低维护成本。该报告指出，由于虚拟现实和基于云的游戏都得到了推动，游戏也将借助 5G 产生可观的额外收入。

随着制造商购买使用 AI 来运行自动化工厂的应用程序、医院使用程序来收集和分析无线传感器数据、视频游戏玩家选择通过流媒体来玩最新的游戏，软件行业也会成为 5G 的大赢家，报告指出。