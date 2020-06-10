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全球最深地下 5G 网络开通！中国移动携手华为立功

2020/6/10 8:43:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 10 日消息 据深圳商报报道，中国移动携手华为，助力阳煤集团新元公司在地下 534 米完成全国首个煤矿井下 5G 网络的开通和优化，这也是目前全球最深的地下 5G 网络

据悉，5G 煤矿专网的开通，将助力矿井监测监控安全、高效、可靠，推进矿井无人化、矿井透明可视化、矿井万物互联、矿井设备远程协同运维，推进煤炭行业智能化升级。

井下综采作业面高密度 4K 高清视频实时回传，需要上行超大带宽，中国移动和华为推出 “5G 超千兆上行解决方案”，带来井下上行超千兆极致体验。推出了 “5G+4K 高清视频回传”“5G + 智能采煤”“5G + 智能掘进”“5G + 智能巡检”等多个 5G + 智能煤业应用。阳煤集团副总经理余北建表示：“5G 技术下井后，能够准确、全面、清晰地获取井下各种安全生产数据和环境视频，实现井上井下高清音视频通话、各种数据快速传输、设备远程智能控制等多种应用，为矿井减人提效、安全生产奠定了基础。”

IT之家了解到，今年 3 月，国家发展改革委、国家能源局等八部门联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，全面启动煤炭行业新基建。5G 在煤矿井下作业场景的成功部署应用，标志着 “5G + 智慧矿山”建设已迈出关键一步，实现了以新技术助推行业智能化转型，促进煤炭行业高质量发展。

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关键词：5G华为

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