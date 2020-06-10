最新！AMD Zen3 处理器明年发布，7nm RDNA2 架构 NAVI GPU 即将推出

IT之家6 月 10 日消息 AMD 日前发布了一份面向投资者的报告，其中包含 AMD 最新的路线图和市场占有率信息。AMD 在消费者 CPU 市场的占有率在从 2017 年到 2019 年做到了接近翻倍的提升，在 2019 年达到了 16.9%。官方预计 2020 年搭载 AMD 平台的笔记本电脑数量预计可达到 135 款以上。

在 CPU 方面的路线图显示：AMD 方面已经彻底取消了路线图中 “马蒂斯”类代号的标注而转为直接采用 “Zen”+ 架构数字的形式。AMD Zen 3 处理器将继续采用 7nm 工艺。这相当于侧面对之前有关于 “AMD 将使用台积电 N5P 工艺生产 Zen 3 处理器”的消息做出了回应。

显卡方面的路线图跟旧版相比并没有区别。RDNA2 显卡将采用 7nm 工艺，效能功耗比提升 50%，支持光追等特性。RDNA 3 显卡同样将在 2022 年之前推出。

AMD 继而系统地讲解了其在服务器和数据中心领域上的规划路线（CDNA 架构和 Infinity 架构）并且总结了此前面向数据中心和服务器的产品。

消费级 CPU 和游戏显卡的路线图显示：Zen3 架构的处理器将会在 2021 年之前的某个时间发布。此外，采用 7nm 工艺 RDNA2 架构的 NAVI GPU 也即将推出。

此外，官方还提供了截至 2019 年的市场占有率信息：

在笔记本电脑领域，AMD 自从 2017 年发布锐龙处理器以来直到 Renoir APU 推出之前的两年之中，总体市场份额从 7% 提高到了 16%，平均每年增长 4.5%；搭载 AMD 平台的机型数量增量提高。2020 年搭载 AMD 平台的笔记本电脑数量预计可达到 135 款以上。

在商用办公领域，AMD 市场份额也从 2017 年的 7% 提高到 2019 年的 11%。官方预计今年会出现超过 70 款的机型选择搭载 AMD 平台。

消费级产品方面，AMD 的市占率 2019 年达到了 16.9%，相比 2017 年的 8.7%，这是接近翻倍的成绩；显卡部门相较而言并不强势，仅仅只能持平前一年的成绩；服务器领域从 1% 提高至 8%，服务器单元出货量增长了两位数。2019 年 AMD 营收总额在 67 亿美元左右，接近英特尔十分之一。

IT之家了解到，上市公司一般会在每个财务季度结束后召开一次财务会议，公布公司最新的发展信息，而 AMD 的下一次财务会议将在下个月举行，届时我们可能会看到一些目前关心的信息。