AMD Ryzen 3700C 和 3250C 现身 Geekbench 数据库：指向 Google Zork

IT之家6 月 9 日消息 推特用户 @InstLatX64 日前曝光了一份 AMD 处理器编程参考（PPR）文档。该文档揭示了新的 AMD Ryzen 3700C 和 3250C 处理器，并透露了 Google zork 这一设备。

经查询，Google zork 此前在 Geekbench 5.1.0 的跑分成绩显示：AMD Ryzen 3 3250C TDP 设定为 15W，2 核 4 线程设计，基准频率 2.60 GHz，单核成绩 672，多核成绩 1191.。AMD Ryzen 7 3700C 同样基于 15W 的 TDP，4 核 8 线程设计，基准频率 2.3GHz，单核成绩 826，多核成绩 1739。

需要注意的是，这里的测试平台是 Android x86 平台而非 Windows 平台，故该两款处理器可能并非为桌面设备设计，而是服务于移动平台，比如谷歌 Chromebook 平台和二合一设备。

IT之家了解到，Google Zork 于一年前首次出现，是一种基于 AMD 的全新 zen+ APU。该 APU 类似于 SoC，单芯片集成所有模块，不需要独立芯片组，面向需要高能效的产品。因此，外媒 NotebookCheck 认为 Google Zork 将会是一个二合一的谷歌 Pixelbook。