顺风车报告：注册车辆 3000 万辆乘客 3 亿人，市场尚未饱和

6 月 10 日晚间消息，嘀嗒出行近日联合人民数据等机构发布了《2014-2020 年中国顺风车行业发展蓝皮书》。蓝皮书显示，截至 2019 年底，全国各地有 17 家信息平台公司在 400 多个城市开展顺风车业务，累计注册车辆 3000 万辆，只占到现有私人轿车保有量总量的 21.9%，注册乘客也仅有 3 亿人，这表明，顺风车市场目前尚未饱和。

市场尚未饱和

作为国家鼓励的绿色共享出行方式，顺风车经过六年发展，在促进交通供给、疏解城市拥堵、减少尾气排放、协和人际关系等方面已彰显出积极作用。

《蓝皮书》援引《2019 年国民经济和社会发展统计公报》的数据指出，2019 年末，全国私人汽车保有量 22635 万辆，其中私人轿车保有量达到 13701 万辆。同时，《蓝皮书》也指出，截至 2019 年底，全国各地有 17 家信息平台公司在 400 多个城市开展顺风车业务，累计注册车辆 3000 万辆，只占到现有私人轿车保有量总量的 21.9%，注册乘客也仅有 3 亿人，这表明，顺风车市场目前尚未饱和，无论是供应侧还是乘客端都还有较大提升空间。

相比公共交通工具通常会在早晚高峰期间出现供不应求，出租车，网约车等出行方式的应答率会降低，顺风车由于主要场景为日常通勤，因此早晚高峰时的运力供给最为充分。顺风车平台通过大数据和算法，将车上空座精准匹配给有出行需求的人，从而能有效疏解早晚高峰时期的交通压力，缓解潮汐拥堵，尤其是满足公共交通较难覆盖到的部分出行需求。

以北京为例，2019 年末，北京私人小客车（私人轿车）数量为 303 万辆，如果北京每辆私人小客车都能够提高空位利用率多合乘 2 人，那么，在北京地区可实现的私人小客车合乘全年用量将达到 22.1 亿人次，相当于北京公共交通全年客运总量 71.3 亿人次的 30.1%。

《蓝皮书》还以 2019 年嘀嗒顺风车运营的大数据，通过定性定量分析，产出了《2019 年顺风车与城市发展大数据报告》。

《报告》显示，目前 80 后已成为顺风车用户主力军，其中，80 后，90 后和 00 后的车主占比超过 78%，而 80 后，90 后和 00 后乘客占比则超过 84%。

就全国顺风车合乘需求分类而言，日常上下班通勤的需求，占到合乘总需求的 53.1%；顺风车周边游和节假日返乡占顺风车合乘总需求比例 18.2%；而在所有成行合乘订单中，平均顺路匹配程度已达到 86.3%。

什么才是 “真顺风”模式？

2016 年，国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》中对顺风车进行明确定义，也明确了顺风车两点本质特征，即真顺路和低定价。

而在实践中，怎样的 “真顺路 “和”低定价 “，才是既能坚持顺风车的本质，又能促进顺风车的健康繁荣发展，让其在降堵减排方面发挥更大价值，《蓝皮书》呈现了嘀嗒出行的探索，以及交通，法律，媒体界人士的观点。

在 2019 年 12 月举行的中国首届顺风车法律论坛上，甘肃省司法厅党委委员、巡视员 牛兴全指出，顺风车健康发展缺乏科学有效制度安排。“有的地方落实国务院关于鼓励顺风车的发展的政策导政策导向方面力度不够，特别是在出行成本分摊这个关键问题上，缺乏实事求是、与时俱进的精神，简单机械的以燃油消耗作为成本分摊的依据，没有综合考虑车主等待乘客的时间成本，绕路成本等实际情况，把真正意义上的顺风车当非法营运，打击了车主节约通勤，绿色出行的积极性。”

中国人民大学法学院副教授熊丙万表示，定价不能设定得跟运营一样，那违反了运营秩序，但同时也不宜搞得太死，总之要保证车主不会专门为了赚钱而开这个车。至于是否一定 100% 完美顺路本身不重要，关键是不能发展成规模化的以顺风车的名义而进行的非法营运。