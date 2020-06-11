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导致安卓手机死机照片拍摄者：没想到会造成这么大的破坏

2020/6/11 7:04:09来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 11 日消息 去年 8 月份在蒙大拿州的冰川国家公园旅行时，科学家兼业余摄影师 Gaurav Agrawal 拍下了一张美丽的日落照片。不幸的是，他在 Flickr 上分享了这张照片后，人们发现该照片竟然能让某些 Android 10 手机死机。

▲上图照片已经过编辑，不会造成死机

Agrawal 称，他在 Lightroom 中编辑了该照片，导出照片时选择使用了超宽的 HDR 色彩空间（RGB 色彩空间）。然而，由于 Android 10 内置的色彩渲染引擎无法正确显示照片更大的色彩空间，因此在一些手机（主要是谷歌 Pixel 和三星手机）上将 Agrawal 的照片设置为壁纸时，可能会导致手机开机循环并反复重启，直到进行出厂数据重置。

Agrawal 的作品曾出现在《国家地理》杂志上，他最近在接受 BBC 采访时表示，他没想到导出格式会造成这么大的破坏，“我没有故意做任何事情，”他说，“我很难过，人们因此遇到了问题。”

“我有一部 iPhone，我的壁纸永远是我妻子的照片。”他告诉该媒体，所以他的手机不会因此死机。

IT之家了解到，Android 开发者已经发现了这个问题，并向 Android 开源项目提交了补丁，以帮助防止该 BUG 在未来造成问题。此外，运行 Android 11 测试版的用户表示，由于 Android 11 转换具有不支持颜色空间的图像的方式发生了变化，因此他们的设备也是 “免疫”的。

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关键词：Android 11bug

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