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价格曝光！索尼 PlayStation 5 意外现身亚马逊：约 5397 元

2020/6/11 8:08:22来源：IT之家作者：问舟/实习责编：懒猫评论：

IT之家6 月 11 日消息  据海外论坛 HotUKDeals 网友爆料，索尼即将推出的 PlayStation 5 游戏主机日前出现在亚马逊英国的页面之中，但各版本均显示为 599.99 英镑，约合人民币 5397 元；PS5 所包含的四款游戏售价也被泄露，价格约为 539 元至 629 元。

该爆料消息发出的一个小时以内有网友尝试预约购买并取得成功，随后发出了亚马逊英国的确认邮件。

目前亚马逊英国中有关于 PS5 的页面已经删除。IT之家了解到，初代 PlayStation、PlayStation 2、PlayStation 4 的首发价格均为 39980 日元，目前可折合为 2635 元人民币；PlayStation 3 首发价格为 59800 日元，折合人民币 3941 元。

索尼 PS5 游戏主机将搭载 AMD 定制的 Zen 2 处理器和 RDNA2 定制款 GPU，配备 16GB GDDR6 内存以及 825GB 的定制版固态硬盘，并配备支持单碟 100GB 的 4K UHD 蓝光光驱，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等。此外，该机还将配备全新设计的 DualSense 手柄。

索尼官方近日宣布，PS5 线上发布活动于北京时间 6 月 12 日凌晨 4 点举行。

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关键词：索尼PlayStation

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