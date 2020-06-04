索尼 Xperia 1 Ⅱ 在中国台湾正式发布：售价 8572 元，6 月 20 日开售

IT之家6 月 4 日消息 今天，索尼旗舰手机 Xperia 1 Ⅱ 在中国台湾地区正式发布，售价 35990 新台币（约合人民币 8572 元）。6 月 6 日至 14 日至 Sony 实体店或在线旗舰店预购的话，就送 2500 新台币（约合人民币 595 元）的 配件购物金。正式开卖定在 6 月 20 日，在开卖之后一直到 7 月 31 日也有首购活动，但购物金降至 1500 新台币（约合人民币 357 元）。

IT之家曾报道，今年 2 月份，索尼全球发布了旗舰新机 Xperia 1 Ⅱ（读作Xperia 1 Mark Ⅱ），命名借鉴了索尼的相机业务。

Xperia 1 Ⅱ 搭载了后置三摄像头，都是 12MP，对应不同焦段，还有一颗索尼 3D iTOF 传感器。详细来看，Xperia 1 Ⅱ 搭载了一个 16mm 焦段 1200 万像素的相机，f/2.2 光圈；一个 70mm1200 万像素传感器，f/2.4 光圈；一个 24mm1200 万像素传感器，f/1.7 光圈；最后是一个 3D iToF。相机模组结合了索尼的 Exmor RS 传感器和 BIONZ 处理器技术，还有 Zeiss 的光学技术。

配置方面，Xperia 1 Ⅱ 搭载了 6.5 英寸的 HDR OLED 屏，3,840 x 1,644 分辨率，643ppi，等效 90Hz ，比例还是 21:9，覆盖大猩猩 6 代玻璃。



Xperia 1 Ⅱ 搭载了骁龙 865 处理器，8GB 内存，256GB 闪存。机身拥有耳机接口，双扬声器。电池为 4,000mAh，支持 21W USB-PD 充电，和 15W 无线充电。机身的尺寸为 166 x 72 x 7.9mm，重量为 181g，有黑色和紫色和白色可选。