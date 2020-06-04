内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

索尼 Xperia 1 Ⅱ 在中国台湾正式发布：售价 8572 元，6 月 20 日开售

2020/6/4 16:49:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 4 日消息 今天，索尼旗舰手机 Xperia 1 Ⅱ 在中国台湾地区正式发布，售价 35990 新台币（约合人民币 8572 元）。6 月 6 日至 14 日至 Sony 实体店或在线旗舰店预购的话，就送 2500 新台币（约合人民币 595 元）的 配件购物金。正式开卖定在 6 月 20 日，在开卖之后一直到 7 月 31 日也有首购活动，但购物金降至 1500 新台币（约合人民币 357 元）。

IT之家曾报道，今年 2 月份，索尼全球发布了旗舰新机 Xperia 1 Ⅱ（读作Xperia 1 Mark Ⅱ），命名借鉴了索尼的相机业务。

Xperia 1 Ⅱ 搭载了后置三摄像头，都是 12MP，对应不同焦段，还有一颗索尼 3D iTOF 传感器。详细来看，Xperia 1 Ⅱ 搭载了一个 16mm 焦段 1200 万像素的相机，f/2.2 光圈；一个 70mm1200 万像素传感器，f/2.4 光圈；一个 24mm1200 万像素传感器，f/1.7 光圈；最后是一个 3D iToF。相机模组结合了索尼的 Exmor RS 传感器和 BIONZ 处理器技术，还有 Zeiss 的光学技术。

配置方面，Xperia 1 Ⅱ 搭载了 6.5 英寸的 HDR OLED 屏，3,840 x 1,644 分辨率，643ppi，等效 90Hz ，比例还是 21:9，覆盖大猩猩 6 代玻璃。

Xperia 1 Ⅱ 搭载了骁龙 865 处理器，8GB 内存，256GB 闪存。机身拥有耳机接口，双扬声器。电池为 4,000mAh，支持 21W USB-PD 充电，和 15W 无线充电。机身的尺寸为 166 x 72 x 7.9mm，重量为 181g，有黑色和紫色和白色可选。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼Xperia 1 Ⅱ索尼手机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    