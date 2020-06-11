中国移动张同须：今年 Q4 实现 SA 商用，提供三类行业专网

昨日，新浪科技与新浪 5G 主办的 “智 5G· 创未来”直播活动中，中国移动研究院院长张同须以《新基建加速 5G 部署》为主题，介绍了中国和全球的 5G 部署情况，以及中国移动在 5G SA 建设上的最新进展。

2/3 中国企业渴望使用 5G 将带来显著增本增效

张同须首先介绍了 5G 在全球的部署情况：目前，全球 63 家运营商实现 5G 商用；381 家运营商投资 5G，进行网络部署和测试验证。

韩国和美国是全球最先商用 5G 的国家。5G ToC 业务发展最为迅猛的是韩国，发力 VR/AR 业务，5G 流量增长迅猛。根据韩国公布的 2020 年 1 月的数据，当月 5G 在韩国网络流量中占比为 21.6%；使用 5G 的用户人均月流量中，4G 流量 8.5GB，5G 流量 27.1GB。

美国运营商则延续 4G 初期的发展策略，当前主要使用 CPE 设备开展家庭固定接入服务。光纤普及率低及建造成本高昂拖累了美国 5G 普及，2019 年美国光纤入户普及率仅 25%，运营商要为每个光节点的部署支付平均 2000 美元的费用。

而中国 5G 全球商用网络规模最大，已建超过 20 万站，其中中国移动已建 14 万站，2020 年底三大运营商将建成超过 55 万站，覆盖中国 340 个主要城市。中国的 5G 用户数也最多，已超过 5000 万。

在中国 5G ToB 业务发展方面，一方面市场广阔。GSMA 数据显示，2030 年 5G 赋能的全球垂直行业市场规模将达 7000 亿美元，2/3 中国企业渴望使用 5G；试点表明 5G 也能带来显著增本增效，中国移动与罗博特科合作进行基于 5G 边缘计算的智能柔性生产试点，使其生产效率提升了 30%、人工成本降低了 40%；但不同垂直行业企业的需求碎片化程度极高，带宽、上下行速度、最大连接数、数据传输频率等存在较大差异，需进行定制化服务。

另外，新冠肺炎疫情为全球 5G 发展带来新的挑战和机遇。

5G 标准第一版 R15 为 2019 年商用奠定基础，同时 3GPP 在疫情期间仍持续推进 R16 按时高质量完成，并启动 R17 演进技术的研究和标准化攻关，不断提升 5G 网络性能和服务垂直行业的能力。但受最新疫情影响，R17 标准时间将整体推迟 3 个月；

除标准冻结时间推迟外，终端推广、产业链各环节等也受到不同程度的影响；

另外，各国运营商 2020 年 5G 发展策略差异也较大。欧美放缓 5G 建设进度，中韩政府驱使运营商增加 5G 建设资本支出，其中中国加大对新基建的推动和支持力度，助力经济增长。

今年 Q4 实现 SA 商用 提供三类行业专网

2019 年 5G 商用元年，三大运营商基本以 NSA 非独立组网的方式建设 5G，而今年则都转向了 SA 独立组网，以推动 5G 在垂直行业的应用。

张同须表示，中国移动正加快引入 5G SA 网络，把握赋能千行百业的新契机。5G SA 从架构（服务化、软件化、智能化）、技术（网络切片、边缘计算、专属上行）、服务（多量纲、定制化、专网、能力开放）多维度创新，能更好满足垂直行业多样化场景需求。

在他看来，面向 5G SA 商用，2020 年已具备可行性。一方面，按照新一代网络的成熟节奏，经过一年多打磨，标准及产业可基本满足商用要求；另一方面，行业应用的需求摸索日渐深入，已对 5G SA 能力提出要求。60% 以上垂直行业存在 5G SA 需求，NSA 无法满足。

中国移动也正推进 5G 行业专网进一步满足行业应用需求。

他介绍，中国移动归纳出港口、医院、室内工厂、校园、交通等十余个场景，根据覆盖区域、性能指标、隔离安全等方面的不同，提供三类行业专网满足行业应用需求，包括优享、专享、尊享，网随业动、按需建网。

其中优享包括：业务优先调度、按需灵活配置、优先服务保障；专享包括：网络切片服务、数据不出场、专属网络服务；尊享包括：尊享定制体验、网络资源独享、VIP 驻场服务。

中国移动还在打造公专网融和一体网络，构建持续性低成本行业专网。将公网专用，依托 2.6GHz+4.9GHz，既保证广域覆盖能力，又兼顾局域特殊需求。

不过张同须指出，目前 5G 行业模组尚处于产业初级阶段，这也是 5G 在垂直行业应用的阻碍之一。中国移动多项举措并行，正全力推进产业成熟化。包括技术攻关，以新功能降功耗，力争年底平均功耗降低 15-20%；标准先行，以规模上量，构建生态降成本、推动 5G 通用模组行业标准；带动产业，以规模试验促成熟，2020 年 Q4 实现 SA 成熟、具备商用能力。

此外，在推进 5G 行业创新应用方面，中国移动发起成立了 5G 联合创新中心，建设 23 个开放实验室，引入了上千合作伙伴；打造了 106 个集团级、600 + 省级示范项目；并推出双百亿计划，与合作伙伴合作分享拓展 5G 创新应用。