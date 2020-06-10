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中国广电 700MHz 5G 智能手机怎么买？需支持 n28 频段号

2020/6/10 16:06:24来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 10 日消息  据中国新闻网，近日，关于 700MHz 频段 5G 网络的消息不断，包括中国移动和中国广电 5G 共建共享合作、数家上市公司宣布参与组建中国广电网络股份有限公司等等，焦点均为中国广电 5G 网络的建设。

6 月 8 日，IT之家报道，中国广电表示尽快完成商用放号，尽早实现全国广电 5G 网络覆盖。中国广电表示，积极推动 700MHz 大带宽国际标准，提升 700MHz 频谱利用效率和用户业务体验，打造高品质 700MHz 5G 网络，加快试验网城市的示范试点，打通了 700MHz SA VoNR 异地视音频高清通话，着力培育媒体融合、文化物联、工业互联、泛在电力网等多场景应用服务。

今年 4 月份，工信部发文，将 702-798MHz 频段频率使用规划调整用于移动通信系统，并将 703-743/758-798MHz 频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统。

行业普遍认为，700MHz 频段被称为 “黄金频段”，其信号传播损耗低、覆盖广、穿透力强、传输效率高、基站建设规模少、组网成本低。

那么你买的 5G 手机到底能否支持 700MHz 频段的 5G 网络呢？需要看 5G 手机详细参数上类似 “支持 n41、n78”等 5G 频段号的说明。

按照工信部发布，中国移动获得 2515MHz-2675MHz 和 4800MHz-4900MHz 两个 5G 频段，频段号分别为 n41 和 n79。

中国联通获得 3400MHz-3500MHz 频段，频段号为 n78，中国电信获得 3500MHz-3600MHz 频段，频段号也是 n78。

工信部规划用于 FDD 方式的移动通信系统的 703-743/758-798MHz 频段号为 n28。（703MHz-748MHz/758MHz-803MHz 的频段号为 n28，几乎和工信部规划重合。）

不过，目前还鲜有手机支持 n28 频段，广电 5G 正式商用后，以后支持 700MHz 网络，才能真正称得上是全网通 5G 手机了。

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关键词：5G中国广电

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