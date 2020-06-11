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中国人脸识别第一案将开庭：原告不满动物园强制刷脸入园

2020/6/11 8:42:26来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 11 日消息 据新京报报道，中国人脸识别第一案将开庭将于 6 月 15 日在富阳区法院开庭审理。

去年浙江理工大学特聘副教授郭兵，因不愿意使用杭州野生动物世界设置的人脸识别，将其告上了法庭。该案也成为国内消费者起诉商家的 “人脸识别第一案”。2019 年 11 月 3 日，杭州市富阳区人民法院已正式受理此案。

IT之家了解到，浙江理工大学的博士、副教授郭兵在 2019 年 4 月 27 日购买了一张杭州野生动物园世界年卡，费用是 1360 元，有效期为一年（自 2019 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日）。持卡人可在有效期内持卡及指纹验证后不限次数入园游览。

然而，2019 年 10 月 17 日，郭兵收到杭州野生动物园一条短信通知：“尊敬的年卡用户，系统升级为人脸识别入园，原指纹识别已取消，即日起，未注册人脸识别用户将无法正常入园。”经核实为真后，郭兵表示不同意进行人脸识别并要求退卡。双方协商未果。

郭兵认为杭州野生动物园的行为违反了《消费者权益保护法》，进而向杭州市富阳区人民法院提起侵权之诉。目前富阳区人民法院已经受理该案。该案被人们称为是 “人脸识别第一案”（《浙江法制报》19 年 11 月 4 日第 12 版，《城报》19 年 11 月 4 日第 2 版）。

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关键词：人脸识别

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