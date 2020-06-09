IBM 宣布退出人脸识别业务

北京时间 6 月 9 日消息，IBM 公司 CEO 阿尔文德 · 克里什纳 (Arvind Krishna)周一呼吁美国国会实施改革，以推进种族平等，抗击系统性种族主义。他同时宣布，IBM 将退出人脸识别业务。

IBM 退出人脸识别业务正值该技术面临批评之际。人脸识别技术被多家公司部署，但被指责展示种族和性别歧视。

“IBM 坚决反对，也不会容忍使用任何技术来监视大众、种族定性、侵犯基本人权和自由、以及从事任何与我们的信任和透明度价值观和原则不一致的目的，包括其他公司提供的人脸识别技术。”克里什纳周一晚些时候在写给国会的信中称，“我们相信现在是时候展开全国性对话，讨论国内执法部门是否应该、如何部署人脸识别技术。”

人脸识别业务在 IBM 营收中的占比并不大，但是考虑到政府是 IBM 的大客户，退出这项业务的决定值得关注。知情人士称，过去几周，IBM 听到了许多支持者对其使用人脸识别技术的担忧，包括其员工。

美国黑人乔治 · 弗洛伊德 (George Floyd)之死使得警务改革和种族不平等话题成为美国全国性讨论的热点。IBM 在此时决定关闭人脸识别产品，并宣布了这一决定。美国民主党在周一公布了一份彻底改革警察执法行为的法案，呼吁实施改革，包括修改刑警执法行为的联邦标准，建立一个记录警务人员不当行为的联邦登记处。