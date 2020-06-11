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联想小新 Pro 13 2020 锐龙版开卖：R7 4800U 售价 4999 元

2020/6/11 9:53:12来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6 月 11 日消息 5 月底，联想小新 Pro 13 2020 锐龙版正式发布，可选 R5 4600U 和 R7 4800U 处理器，16GB+512GB 存储，其中 R5 4600U 版本售价 4599 元，R7 4800U 版本售价 4999 元，今日正式开售。

IT之家了解到，联想小新 Pro 13 2020 锐龙版在野兽模式下可以实现约 35W + 的性能释放，官方称比 15W 的性能提高了 47%。小新 Pro 13 2020 锐龙版三个 USB 接口皆可支持关机充电，续航方面，日常办公 8.5 小时，网页浏览为 15 小时，本地 1080P 视频播放约 13 小时，锂聚合物电池 56wh，支持快充，充电 1 小时可达 80% 的电量。

屏幕方面，小新 Pro 13 2020 锐龙版搭载了 13.3 英寸的 16:10 2K 屏幕，100% sRGB 色域，16GB 内存，512GB 存储，金属机身，重量为 1.28kg，并且采用了全新的深空灰配色。

散热方面，小新 Pro 13 2020 锐龙版采用了双风扇双热管散热系统，结合大面积吸热底座和高传导导热材料，整机不仅能保持低噪音、低表面温度，还能提供游戏本级的性能释放。

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关键词：联想小新

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