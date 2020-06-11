三星 Galaxy Fold 2 屏幕规格曝光：120Hz 刷新率，无刘海

IT之家 6 月 11 日消息 三星将在几个月后推出 Galaxy Fold 2 可折叠手机，此前有报道称，新机将增加显示屏尺寸，还可能使用超薄玻璃（UTG）。

韩国媒体的一份新报告透露了一些 Galaxy Fold 2 显示屏的关键规格。报道称，Galaxy Fold 2 将采用 7.7 英寸的内部显示屏，比 Galaxy Fold 的 7.3 英寸显示屏大 0.4 英寸。不过，外显示屏将从 Galaxy Fold 的 4.6 英寸跃升至 Galaxy Fold 2 的 6.23 英寸。

7.7 英寸显示屏的分辨率将为 2213×1689，长宽比为 11.8:9，刘海将被打孔取代。6.23 英寸的外显示屏将拥有 2267×819 的分辨率，长宽比为 24.9:9，60Hz 的刷新率，前置摄像头也将采用打孔的方式。

更重要的是，Galaxy Fold 2 的 7.7 英寸屏幕还支持 120Hz 刷新率，三星在 Galaxy S20 系列中首次推出了 120Hz 显示屏，“但用难回”。

Galaxy Z Flip 配备了超薄玻璃，使其成为全球首款采用可折叠玻璃显示屏的智能手机，此次报道也证实三星会将同样的显示技术带到 Galaxy Fold 2 上。

报道还提到，三星计划生产约 300 万台 Galaxy Fold 2，已经开始订购该设备的零部件，预计将于 7 月开始生产。据报道，三星将以每月生产 30 万台 Galaxy Fold 2 为目标。

IT之家了解到，Galaxy Fold 2 将与 Galaxy Note 20 一起在 8 月 5 日的线上 Unpacked 活动中亮相。另据报道，这两款设备将于 8 月 20 日上市。