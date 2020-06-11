李国庆将直播拍卖午餐时间，起拍价 1000 元

IT 之家 6 月 11 日消息 今天中午，李国庆在微博宣布淘宝开播，6 月 13 日（周六）19 点将在淘宝直播为大家送惊喜，还将自己一小时的午餐时间公开拍卖，起拍价为 1000 元。

据悉，拍卖成功者，可以与李国庆一起聊聊读书感悟、创业故事和人生经验，起拍价为 1000 元。截至发稿，拍卖价已达 15055 元。

IT 之家了解到，李国庆此次上直播的目的，更多是为了推荐早晚读书的会员卡和图书，给自家产品带货。