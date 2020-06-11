高通创投宣布投资三家中国公司：红茶移动、腾视科技以及达龙云

今日，美国高通公司通过其风险投资部门高通创投宣布对 3 家中国公司进行风险投资，包括：设备连接方案服务提供商红茶移动，车载安全驾驶辅助系统提供商腾视科技，以及云游戏公司达龙云。

据悉，目前，高通创投在中国投资的企业已经超过 60 家，此次宣布注资的 3 家中国公司覆盖物联网、AI 垂直应用和 5G 应用领域，均致力于利用前沿科技为用户及企业创造全新价值和体验。高通创投对中国企业的持续投资将进一步丰富和扩展 5G 赋能的生态系统，助力实现公司万物智能互联的愿景。

全面释放 5G 潜能，离不开充满活力的智能互联生态系统。2018 年和 2019 年，高通创投先后设立 1 亿美元 AI 风险投资基金和 2 亿美元 5G 生态系统风险投资基金，以持续推动生态系统的培育及扩展。

资料显示，红茶移动（Redtea Mobile）成立于 2015 年，是 eSIM 核心技术创新与连接方案提供商，聚焦连接效率提升及 eSIM 场景应用的产业化落地，解决 5G 时代蜂窝物联网海量部署的关键问题。红茶移动致力于成为全球顶尖的 CaaS（连接即服务）公司，通过将复杂的通信资源抽象成可扩展的连接服务，把连接变简单，让世界更高效。

腾视科技（Tensortec）成立于 2017 年，专注于车辆安全领域和产品的研发。运用先进的 AI 技术，腾视科技研发出了具有完全自主知识产权的以 DMS（Driver Monitor System）为核心的智能辅助驾驶系统，为国内外用户提供车载智能辅助驾驶系统解决方案，广泛应用在陆海空有驾驶人员的交通 / 工程设备上。

达龙云成立于 2010 年，是国内领先的云游戏公司，以解决全球 10 亿游戏玩家终端问题为使命。达龙云电脑的云游戏平台以 5G 网络为引擎，驱动边缘计算技术为玩家提供低时延和高画质的云游戏服务。玩家无需投入大笔硬件采购成本，便可在各种网络智能终端上按需使用，即点即玩。

高通高级副总裁兼高通创投全球负责人 Quinn Li 表示：“高通创投聚焦于投资能够推动 5G 生态系统扩展的新技术和新用例，助力驱动新一轮创新。在过去的 15 年里，高通创投一直积极地对中国创业公司进行投资。未来，高通创投将继续致力于投资中国创新企业，构建更加强大的智能互联生态系统。”