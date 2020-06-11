俄航天局长怒怼美国 NASA 和 SpaceX ：联盟号火箭 “孤独求败”

北京时间 6 月 11 日消息，俄罗斯联邦航天局 (Roscosmos)局长近日怒怼美国 NASA 和马斯克的 SpaceX 公司，表示使用先进的俄罗斯联盟号 (Soyuz)火箭向国际空间站发射的成本仍低于美国 SpaceX 提供的报价，在航天领域俄罗斯的联盟号火箭依然 “孤独求败”。

在俄罗斯航天局网站上分享的一篇英文评论中，俄罗斯联邦航天局局长德米特里 · 罗戈津指责美国宇航局不够专业。他还声称俄罗斯在全球航天工业中仍占主导地位，并暗示未来空间站宇航员将在没有 NASA 帮助的情况下在太空中生活。此前，俄罗斯联邦航天局局长德米特里 · 罗戈津曾嘲笑美国没有载人飞行计划，称 “不如用蹦蹦床将宇航员送上国际空间站”。而在此次美国 NASA 与 SpaceX 公司发射成功后，马斯克在随后的新闻发布会上还专门对此进行了回应，与美国宇航局局长吉姆 · 布里登斯廷（Jim Bridenstine）一起发声：“蹦蹦床成功了！”

据悉，在美国国家航空航天局和 SpaceX 公司利用私营企业的航空火箭成功将罗伯特 · 本肯和道格拉斯 · 赫尔利两位宇航员送上太空之后，德米特里 · 罗戈津就开始向美方 “开炮”。

他说，美国航天器的重量是俄罗斯航天器的两倍多，这意味着前者所携带的货物量要少于联盟号。德米特里 · 罗戈津说到：“考虑到这一点，我们的发射成本远远低于美国。美国的 “伙计们”似乎混淆了发射成本价格和由市场主导的发射服务价格之间的概念。因此，我坚持认为，无论我们的竞争对手怎么说，联盟号 - 2.1 运载火箭在过去和现在仍然没有任何可向其发起挑战的对手。”

对此，美国宇航局局长吉姆 · 布里登斯汀表示，与 SpaceX 这样的私营公司合作是必要的，因为使用俄罗航天局的联盟号火箭前往空间站已经变得十分昂贵。至少在理论上，使用 SpaceX 的飞船要比联盟号便宜数百万美元。

很明显，单单从价格上来看，美俄航空火箭之间的成本是有显著差异的。SpaceX 的载人飞船 (搭载 SpaceX 的 “猎鹰 9 号”火箭)上的一个座位需要 5500 万美元，而俄罗斯航天局 “联盟号”(Soyuz)火箭上的一个座位大约需要 9000 万美元。尽管如此，德米特里 · 罗戈津坚持认为俄罗斯的发射实际上更便宜。