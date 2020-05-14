国内“天鹊” 80 吨液氧甲烷火箭发动机试验成功

5月13日，蓝箭航天朱雀二号火箭控制系统与“天鹊”80吨液氧甲烷发动机匹配验证成功，顺利完成第三次摇摆试车点火试验，点火时长200秒。试验成功标志着“天鹊”80吨液氧甲烷发动机成为全球首台通过泵后摇摆技术验证的大推力液氧甲烷动机。

图：蓝箭航天突破泵后摇摆技术

蓝箭航天火箭研发工程师介绍，朱雀二号火箭是国内首款全箭采用机电伺服技术的双低温液体火箭，运载火箭控制系统通过大功率机电伺服实现高精度控制。“天鹊”80吨液氧甲烷发动机采用先进的泵后摇摆技术，相对于传统的泵前摇摆，泵后摇摆能够有效减小发动机尺寸、减轻发动机结构重量、降低摇摆力矩。

图：蓝箭航天突破泵后摇摆技术

本轮试车完成了各种角度、频率和波形的摇摆，验证了发动机和大功率机电伺服系统的匹配性，获得了发动机和控制系统的静、动态性能特性，是朱雀二号运载火箭研制的又一重大里程碑。

试验中，发动机完成了±8°最大角度摇摆，摇摆频率覆盖0-20Hz，进行了正弦波、三角波和方波摇摆测试，试验项目覆盖朱雀二号运载火箭飞行的各种控制需求，并进行了加严考核，圆满完成大型联合摇摆试车试验。

图：蓝箭航天突破泵后摇摆技术

这次试验是“天鹊”80吨液氧甲烷发动机和朱雀二号运载火箭初样研制阶段重要突破。此前，蓝箭航天已经完成了发动机全系统试车、长程试车等相关考核。