计算摄影助力新 iPhone SE，如何用单摄像头拍出风格多样作品？

几天前，IT之家受苹果邀请参加了 Apple 春季新品及生态体验分享会。在活动中苹果的相关工作人员为我们分享了新款 iPhone SE、iPad Pro、MacBook Air、MacBook Pro 13 等众多新品的新特性以及 Apple 全家桶的一些使用技巧。

作为苹果上半年唯一的手机新品，新款 iPhone SE 成了这次体验会中大家关注的焦点。当然，苹果在介绍 iPhoneSE 时主要还是主要强调 A13 仿生芯片出众的性能。不过一部手机除了跑分软件和游戏外还能如何感知其强大的性能？苹果给了我们一个新的视角，那就是计算摄影。

众所周知，手机有限的体积一定程度上限制了传感器与镜头模组的尺寸。想要得到近似专业相机的拍照效果，最好的办法就是利用算法与算力来弥补与专业设备之间的硬件差距。

在新款 iPhone SE 中，苹果为其加入了单摄人像模式。它能带来专业相机大光圈镜头特有的虚化效果，可以使人物与背景更加分离，突出主体。并且你也可以随时更改模拟的光圈数值，来获得更你想要的效果。

iPhone 摄影师 Jamie 也为我们分享了几点关于 iPhone SE 人像模式的拍摄技巧，包括如何挑选背景，如何选择合适的光效等问题。

与采用多摄系统或支持 FaceID 的 iPhone 不同，前后单摄的 iPhone SE 是通过单目深度预估（Monocular Depth Estimation）技术来实现人像模式的。当 iPhone SE 通过人像模式进行时，有深度学习能力的 A13 仿生芯片会对要拍摄的画面进行实时的语义分割 (Semantic Segmentation)，合理分配画面每个元素的景深信息，生成更加准确的景深图。

当然如果想要能 “以假乱真”的模仿单反的景深效果，可以使用专业的背景虚化 App Focos。这款 App 可以导入 iPhone SE 人像模式所拍得的照片，并且从照片中直接获得景深信息。根据单反的成像特性自定义调节光圈数值、对焦虚化范围，你甚至可以去调节镜头的焦外二线性、折返、口径蚀、旋焦等特性，定制一枚稍有光学缺陷，但极具真实感的镜头虚化效果。

“稳定”已然成为了 iPhone 视频录制的标签。iPhone SE 同样如此，值得注意的是，这里的稳定不是只说像防抖，更是稳定的成像水准。更加准确的曝光、快速的对焦、稳定的白平衡，使得 iPhone SE 成片率极高。

iPhone SE 最高可以拍摄 4K/60 fps 规格的高清视频、并且其还可通过合成两张不同曝光的帧来提画面的高动态范围，实现 4K/30fps HDR 视频的录制。现在 B 站、西瓜视频等众多平台逐步开放对于 4K 视频的支持。尺寸小巧的 iPhone SE 对于 Vlogger 来说确实是难得的创作利器。Jamie 老师也为我们分享了几点关于 iPhone SE 视频的拍摄技巧：

在视频的录制上苹果还推荐了 Protake、DoubleTake 这两款应用。用 Protake 录制视频可以获得媲美专业电影机的参数调节选项，不同于大众所熟知的 FilMic，Protake 还支持 6fps 的慢格摄影。你若是文艺心爆棚，完全可以轻松用这款 App 来拍摄一些王家卫风的小片段，为你的 Vlog 作品添彩。

除了以上的特性外，iPhone SE 还支持新一代智能 HDR，可将不同曝光度的多个连拍快照自动结合，让照片高光和阴影的细节更丰富。IT之家也曾用 iPhone SE2 拍摄了很多新一代智能 HDR 的样张，整体成像效果确实不错。

iPhone SE 样张

618 期间天猫、京东、拼多多等众多平台上 iPhone SE 的优惠力度都不小，这个时间入手 iPhone SE 是难得的机会。IT之家也会持续跟进各电商平台苹果产品的优惠信息，大家多多留意哦。