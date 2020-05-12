拼多多母亲节十大热销产品公布：苹果iPhone SE挤入第三

根据拼多多公布的数据显示，5月第一周，拼多多上“母亲节礼物”“妈妈夏装”等关键词的搜索量激增，相比4月平均水平翻了30倍。

5月11日，新电商平台拼多多发布了《母亲节十大热销商品榜》。该榜单对4月26日至5月10日，平台涉及“礼物”“母亲节”“妈妈”等关键词商品的订单进行统计，发现商品种类繁多，最终“ins裙子”、“花卉”和“iPhoneSE”登上前三，“筋膜枪”“旅游套票”等商品走红。

同时，80后爱买鲜花，90后爱买塑料花，00后直接买纸花教程。平时卖卡片、画笔的文具店，纷纷推出“母亲节套餐”，搭售各种鲜花折纸教程。

除了“母亲节礼物”，5月第一周，拼多多平台上升最快的搜索词，就是“妈妈夏装”。具体到服装样式上，超过70%的人选择了裙子。多数人会在几次搜索之后，加上“ins”“碎花”等限定词。

数据显示，一半以上消费者，曾浏览并购买了“ins裙子”，带有该标签的商品页面，消费者平均停留时长，要比其他同类商品高出3秒左右。化妆品方面，数据显示，拼多多平台卖得最好的护肤品是SK2春日娃娃神仙水，口红畅销款依旧是迪奥999。

同时，母亲节前夕，拼多多平台iPhone SE红色款销量上涨最快，单日销量逼近昔日王者黑色款。5月第一周，拼多多“苹果补贴专区”单日曝光量，相比4月平均值增长83%。除了新款iPhone，吹风机、扫地机等小家电也成为母亲节热门礼物。

拼多多新消费研究院研究院范日召表示，我们还发现一些有意思的现象，最近一周找朋友代付的订单变多。往年总有消费者买了华而不实的商品，本是好意却让母亲不开心。今年，有的女性干脆选好商品让孩子代付，还有消费者给母亲续了一年的省钱月卡。