内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

拼多多母亲节十大热销产品公布：苹果iPhone SE挤入第三

2020/5/12 16:58:48来源：TechWeb作者：老喵责编：远洋评论：

根据拼多多公布的数据显示，5月第一周，拼多多上“母亲节礼物”“妈妈夏装”等关键词的搜索量激增，相比4月平均水平翻了30倍。

5月11日，新电商平台拼多多发布了《母亲节十大热销商品榜》。该榜单对4月26日至5月10日，平台涉及“礼物”“母亲节”“妈妈”等关键词商品的订单进行统计，发现商品种类繁多，最终“ins裙子”、“花卉”和“iPhoneSE”登上前三，“筋膜枪”“旅游套票”等商品走红。

同时，80后爱买鲜花，90后爱买塑料花，00后直接买纸花教程。平时卖卡片、画笔的文具店，纷纷推出“母亲节套餐”，搭售各种鲜花折纸教程。

除了“母亲节礼物”，5月第一周，拼多多平台上升最快的搜索词，就是“妈妈夏装”。具体到服装样式上，超过70%的人选择了裙子。多数人会在几次搜索之后，加上“ins”“碎花”等限定词。

数据显示，一半以上消费者，曾浏览并购买了“ins裙子”，带有该标签的商品页面，消费者平均停留时长，要比其他同类商品高出3秒左右。化妆品方面，数据显示，拼多多平台卖得最好的护肤品是SK2春日娃娃神仙水，口红畅销款依旧是迪奥999。

同时，母亲节前夕，拼多多平台iPhone SE红色款销量上涨最快，单日销量逼近昔日王者黑色款。5月第一周，拼多多“苹果补贴专区”单日曝光量，相比4月平均值增长83%。除了新款iPhone，吹风机、扫地机等小家电也成为母亲节热门礼物。

拼多多新消费研究院研究院范日召表示，我们还发现一些有意思的现象，最近一周找朋友代付的订单变多。往年总有消费者买了华而不实的商品，本是好意却让母亲不开心。今年，有的女性干脆选好商品让孩子代付，还有消费者给母亲续了一年的省钱月卡。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：拼多多iPhone SE

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    