小米手环 5 支持小米穿戴 App 绑定，不支持血氧饱和度检测

IT之家6 月 11 日消息 今天下午，小米手环 5 正式发布。小米手环 5 搭载了 1.1 英寸动态彩显大屏，支持 100 + 款主题表盘，拥有 11 种专业运动模式，支持 14 天超长续航 + 磁吸充电。小米手环 5 标准版 189 元，NFC 版 229 元，6 月 18 日早 10 点，全渠道开售。

据IT之家网友询问小米客服，小米手环 5 支持小米运动 App 和小米穿戴 App 绑定（可能需要等待升级），绑定后需将 App 锁定在后台，避免被系统关闭，而导致与手机断开连接 , 影响手环的正常使用。

并且小米手环 5 不支持血氧饱和度检测。小米手环 5 NFC 版支持 REM 快速眼动监测，支持 PAI（活力指数）+ 压力测试 + 呼吸训练等。

小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级 IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。

IT之家了解到，小米手环 5 支持多种功能，将在磁吸式充电、11 种专业运动模式、NFC 银联闪付、专业传感器升级、全新的女性健康模式和远程遥控拍照等方面进行升级。

小米手环 5 将带来更加全面的心率睡眠监测，内置高精度传感器，还可以在运动过程中对心率变化进行处理，为佩戴者提供更精准的数据支持。

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