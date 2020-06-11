听不清声音看不到表情？试试这款透明透气口罩

据外媒报道，随着新冠病毒疫情突如其来的爆发，戴口罩已经成为世界各地的日常行为规范，然而这也让我们倾听其他人的声音、理解他们的表情变得越来越困难。那个戴着口罩的人是在朝我微笑还是做鬼脸？这些都很难判断。

现在，来自瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）和瑞士联邦材料科学与技术实验室（Empa）的研究人员想出了一个解决这些问题的方法，即研究透气透明的口罩。很快，你就能透过口罩看到别人的整张脸了！

图：瑞士研究人员正在研究的透明透气口罩

从年初新冠疫情爆发导致口罩短缺，到现在因为佩戴口罩时无法充分表达自己的情绪而感到沮丧，人们寻找完美口罩的工作还在继续。

即使是很薄的口罩，戴起来可能也不太舒服，特别是在戴了几个小时之后，但最近最大的挑战是找到让它们看起来不那么死板、缺少人情味儿的方法。在过去的几个月里，医务人员始终在努力尝试在戴着口罩的情况下安慰病人或表现出关心，但却没有太大效果。

图：能够清晰看到面部表情的透明口罩

此外，口罩也限制了人们使用完整面部表情和清晰语言进行的交流，这在与患有听力障碍的人沟通时可能会变得很棘手。

在过去两年里，洛桑联邦理工学院和瑞士联邦材料科学与技术实验室的研究人员始终在致力于研发透明透气同时能够确保安全的口罩。

图：透明口罩使用的超薄材料

研究人员将他们的发明命名为 HelloMasks，这是一种使用以有机生物质为基础的材料制成的面罩。它们不仅透气，而且还可以回收利用和生物降解。研究团队还使用了名为静电纺丝的工艺，即使用电荷来制造超薄的丝线。这种丝线允许颗粒通过，但仍能设法阻挡病毒和细菌入侵。

研究团队目前正在努力寻找一种合适的制造工艺来批量生产新口罩，并乐观地认为它们将在 2021 年初上市。最先使用这种口罩的人将是医务人员和卫生保健人员。