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中国工程院院士回应北京市民摘口罩：大部分时间 / 场合可以摘

2020/6/7 18:38:31来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 7 日消息  北京日报消息，针对近日有关 “北京市民摘口罩”的问题，中国工程院院士、中国工程院副院长、中国医学科学院院长王辰也做出了回应。

IT之家了解到，王辰表示戴口罩与否要根据不同情况作出判断，目前大部分时间、在大部分场合，比如空旷、通风地方，人员社交距离比较大等场合可以考虑不戴口罩。如果面对一个呼吸道病人、或者在医院的时候，应该戴口罩。对于警察、医务人员、老年人群等重点人群而言，还是应该戴。

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关键词：口罩新冠病毒

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