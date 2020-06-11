NEC 承建 ADC 海缆系统，中国电信联通参与：可承载超过 140 Tbps 流量

NEC 在其官网上宣布，Asia Direct Cable (ADC)财团计划打造一条连接中国、日本、菲律宾、新加披、泰国和越南的高性能海缆系统。目前，该财团已选择 NEC 来建造这条全长 9400 公里的海缆，预计将于 2022 年第四季度完工。

ADC 海缆系统路由

据了解，该条海缆将采用多对高容量光纤，设计可承载超过 140 Tbps 的流量，实现东亚和东南亚地区的高容量数据传输。随着 5G、云计算、物联网和人工智能等技术的进步，越来越多的带宽密集型应用开始涌现，而 ADC 海缆的高容量能够支撑这些应用的发展，同时也将进一步扩大该区域的通信网络。

据悉，ADC 财团的成员包括CAT（泰国），中国电信，中国联通，PLDT Inc.，新加坡电信，软银，Tata Communications 和 Viettel。

ADC 联合主席，来自中国电信的 Chang Weiguo 表示，“ADC 海缆系统为亚洲关键信息枢纽提供了最高的海缆容量和必要的多样性，这将使运营商和服务提供商更好地规划他们的网络和服务，以实现可持续发展。”

ADC 联合主席，来自软银的 Ishii Koji 也表示：“这一新系统将推动亚洲 ICT 业务发展，成为该地区的核心基础设施之一，并满足不断发展的市场需求。作为领先的海缆系统供应商，NEC 已成功部署了数条跨亚洲的海缆系统，因而选择 NEC 为合作伙伴是最可靠的选择。”

“作为 ADC 海缆系统的供应商，NEC 将继续支持亚洲的关键基础设施。这条先进的海底光缆系统将为所登陆的国家和所服务的区域提供无缝连接。”NEC 公司海底网络部总经理 Atsushi Kuwahara 表示，“NEC 公司对 ADC 财团成员的承诺印象深刻，我们将充分利用在海缆系统领域的专业知识支持 ADC，并确保该项目顺利完成。”