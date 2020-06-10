王者荣耀新英雄阿古朵曝光：来自蜀地山林的野孩子

IT之家6 月 10 日消息 王者荣耀官方宣布，王者荣耀新英雄阿古朵体验服爆料新鲜出炉，这位是来自三分之地蜀地山林的新英雄。

【背景故事】阿古朵幼时被遗弃在蜀地深山里，毛兽一家将她捡了回去。渐渐她和其他动物打成一片。三分之地战争爆发那年，为了保护大家度过这个残酷的冬天，阿古朵和球球只能悄悄溜到山外，抢夺人类的粮饷。诸葛亮率领的蜀军数次抓住他们，但最后 “凶狠的人类”却分了许多粮食让他们带回家。阿古朵因此对人类产生了新的认知，最终，她和球球带着大山的药材和山林之子的力量重返蜀地，成为三分蜀地一支奇兵。

【形象设计】阿古朵作为生长在蜀地山林的野孩子，整体设计希望能传达自然野性、率真可爱的感受，同时她的伙伴球球，希望能展现一个大型萌宠形象

【来自蜀地山林】设计了藤蔓和花瓣的元素，材质以皮、麻布为主，纹样的设计上采用蝉纹，展现她来自三分蜀地山林的自然、率真可爱的形象；用藤蔓束起的头发与脸上手绘的白纹，突出了她野性的一面。

【伙伴骑宠球球】作为山林和自然的守护者，阿古朵的身边也会有一个守护她的 “骑士”——球球。形象的设计上参考了现实世界中的 “熊”的造型，憨态可掬却十分调皮。

下面是王者荣耀新英雄阿古朵的技能展示和玩法介绍来啦，技能介绍请戳长图了解。

IT之家获悉，基于阿古朵山林野孩的 “自然”属性，以及从小与山林动物一起长大的设定，希望围绕动物亲和特殊能力打造一个功能型打野英雄：

【小女孩 + 大宠物】把阿古朵作为 2 个单位来设计。希望能通过小女孩 + 大宠物带来温馨感，从而也产生了职责上的差异，伶俐的阿古朵为球球指引方向，憨实可靠的球球则揽下所有苦活儿累活儿，拼死保护阿古朵，在它倒下之前没有人能伤害到阿古朵。

【自由的 [骑乘][分离]双状态】设计了 [骑乘]与 [分离]两种状态，可以自由切换。这不仅可以体现球球的独立存在，也成为了一种玩法策略：[骑乘]状态的阿古朵安全但缺乏威胁性，[分离]状态下解除束缚的球球可以大幅提高威胁性，但落单的阿古朵则十分不安全。如何进行状态选择是一个有趣的过程。

【野怪军团】为阿古朵设计了轻松高效的收野方式，同时收服过的野怪会在球球独自作战期间（即释放三技能）前来支援，让阿古朵大招的成长感大幅增强。希望这种化敌为友、一步步构筑野怪军团的体验能让大家耳目一新。