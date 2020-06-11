一文看懂小米迄今最强的「小米手环 5 」

IT之家6 月 11 日消息 今天下午，小米手环 5 正式发布。小米手环 5 搭载了 1.1 英寸动态彩显大屏，支持 100 + 款主题表盘，拥有 11 种专业运动模式，支持 14 天超长续航 + 磁吸充电。小米手环 5 标准版 189 元，NFC 版 229 元，6 月 18 日早 10 点，全渠道开售。

屏幕更大显示面积，更亮最高亮度

小米手环 5 采用了 1.1 英寸的 AMOLED 屏幕，相比上一代，显示面积增加约 20%，能够显示更多图文信息。

屏幕背光最高亮度达到 450 nit，相比上一代提升 12.5%，即使在强光下也能看清屏幕。同时，亮度还有 5 挡可调，在夜间等不同场景下，也能调节到适合眼睛的亮度。

全新动态表盘 IP 表盘家族——新世纪福音战士、初音未来、柯南、海绵宝宝

屏幕不仅更大更明亮了，还首次实现了动态表盘，让每一次亮屏，都妙趣横生。主题表盘新增至 100 + 款，提供了更丰富的选择，尤其要隆重欢迎 IP 界的 4 位重磅大咖。

夏日、蝉鸣…… 使徒来袭，暴走警戒！你准备好了吗？👇

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乐天善良的海绵宝宝，单纯义气的派大星，爱钱的蟹老板… 热闹的比基尼海滩也搬到了小米手环 5 的屏幕上，快来 pick 你的腕上新邻居！👇

不论你是偶然听到过她的名字，还是她最忠实的粉丝，谁能拒绝这么可爱的初音未来呢！👇

8 款夏日新色腕带潮流百搭

IT之家获悉，除了更丰富的表盘，这次小米一口气推出了 8 款夏日新色腕带，藕荷粉、动感橙、活力黄、淡绿色…… 总有一款，能满足你独特挑剔的品味。

运动专业升级 11 大运动模式

为满足你们对运动健身不断变高的要求，特别准备了 11 大专业运动模式，相比上一代新增了足足 5 种运动模式。

无论是全身塑形的瑜伽、强健心肺的跳绳，还是暴汗神器室内骑行、安全减脂的椭圆机…… 有了高精度的六轴传感器和智能驱动算法，都可以精准分析每种运动姿势、心率、配速、卡路里消耗，助你高效达成瘦身目标。

喜欢游泳？或担心流汗太多？小米手环 5 自带 50 米防水。不管是室内户外、或是陆上水下，运动这事儿，小米手环 5 陪你坚持到底。

升级全天候心率、睡眠监测，新增女性健康

高压工作下，心率异常的监测尤为重要。有了 24 小时心率监测，可以及时发现心脏异常情况。这一代，小米手环 5 的心率监测的精准度进一步提升，与专业的心率带的差距不到 3%，一旦出现心率过高等异常，及时提醒你。

除了心率的 24 小时监测，睡眠监测也升级为全天候监测。从夜晚到白天，从深度睡眠到零星小睡，即使是短暂的午睡也能准确记录，帮助你全面调节和改善睡眠质量。

本次睡眠功能特别新增了快速眼动的周期监测，快速眼动是人睡眠 4 阶段（入睡、浅睡、深睡、快速眼动）中的最后一个阶段，也是巩固大脑功能，恢复精神状态的重要阶段。

通过快速眼动期的监测，可以让我们针对性的调整睡眠阶段，帮助获得更优质的睡眠。

同时，NFC 版新增红外心率检测，晚上不用担心可见光打扰，睡得更安稳。

小米手环 5 支持个人活力指数计算，基于你的性别、年龄和心率等数据，评估个人活力指数，并提供活力改善的运动指导。监测到压力过高时也会提醒你，来次呼吸训练吧，快速释放身心压力。

除了关心你的心率、睡眠和健康状态，这次全新增加女性健康功能，记录每个月的生理期、排卵期，并在每个时期来临前贴心提醒，成为你的贴身私密小管家。

NFC 支持银联闪付，全新免拆磁吸式充电

你们喜爱的多功能 NFC 再增新技能，NFC 版不仅支持刷地铁公交、刷支付宝、刷门禁… 现在还能绑定银行卡直接银联闪付了！刷卡付钱超级方便，出门从此不用再带银行卡。银联闪付功能预计 8 月中下旬通过 OTA 支持。

在充电方式上，这次也进行了彻底的改革和颠覆，采用全新磁吸式充电，一碰即充，无需拆卸，很方便了。

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