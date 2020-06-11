亚马逊 Kindle Paperwhite 4 推出两款新配色

IT之家6 月 11 日消息 2018 年底，亚马逊推出 Kindle Paperwhite 4 电纸书，当时只有黑色可选，之后官方又推出了蓝色版本。现在亚马逊又发布了全新的草绿色和绛红色版本。

IT之家曾报道，全新的 Kindle Paperwhite 更加轻薄，采用了 6 英寸的 300ppi 超清纯平电子墨水屏，号称带来媲美纸书的阅读体验，强光下仍可清晰阅读。其内置阅读灯可随意调节亮度，在任何光线下均可享受舒适的阅读体验。支持字体优化技术，可进行 16 级灰度调节。

相较上一代 Kindle Paperwhite，机身内存加倍至 8GB，更可选择内存高达 32GB 的版本。可存储数千本图书，打造随身图书馆。

全新 Kindle Paperwhite 具备防水溅功能。你可以轻松享受在水边自在阅读——例如沙滩上、泳池旁或浴室里等。采用 IPX8 级防水设计，防护性能经 60 分钟、2 米水深清水意外浸水耐用测试 (并非为水下使用而设计)。

亚马逊全新 Kindle Paperwhite 还增加了蓝牙和 Audible 支持功能，用户可以使用 Kindle 听有声书了，用户可以在连接耳机或扬声器的情况下在听和读之间来回切换，目前支持海外用户使用。全新 Kindle Paperwhite 的尺寸为 167 毫米 x 116 毫米 x 8.2 毫米，重量 182 克，比上一代 Kindle Paperwhite 3 轻了 23 克，薄了近 1 毫米。