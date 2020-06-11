美加州：Uber 和 Lyft 等网约车司机是员工而不是合同工

北京时间 6 月 11 日晚间消息，据国外媒体报道，美国加州公共事业委员会（CPUC）今日表示，根据加州新的 “零工法”，Uber 和 Lyft 等网约车公司服务的司机将被视为 “员工”。

受此影响，Uber 和 Lyft 的股价在今日早盘交易中一度下跌 5.3% 和 4.2%，因为这项新规击中了 Uber 和 Lyft 等依赖更便宜 “合同工”科技平台 “零工经济”商业模式的核心。

事实上，在 CPUC 作出这一决定的 6 个月前，加州已经出台一项法律，让一些公司将工人归类为承包商而不是员工变得更难。长期以来，Uber 和 Lyft 一直将司机视为合同工，而非正式员工。为此，他们没有资格享受加班费、最低工资保障和医疗保险等传统福利。

而今日，CPUC 在这项命令中称，必须要执行加州的这项新法律，确定运输网络公司的司机被视为员工

对此，Lyft 今日在一份声明中称：“CPUC 的决定是有瑕疵的。在当前可能是最糟糕的时刻，强迫司机成为员工将给加州带来可怕的经济后果。”

而 Uber 尚未对此发表评论。但去年 12 月，Uber 曾提起诉讼，要求阻止加州的这项零工经济法。

上个月，加州曾起诉 Uber 和 Lyft，称这两家公司错误地对司机进行了分类，违反了新法律。