索尼 PS5 主机全家桶亮相：黑白搭配，满满科技范儿

IT之家 6 月 12 日消息 索尼现已正式公布了 PlayStation 5 全家桶的相关信息。

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索尼 PS5 主机采用黑白设计，与手柄配色保持一致；可垂直站立放置；包括两个版本：一个带有 4K 蓝光驱动器和一个纯数字版。纯数字版由于没有光驱，因此没有光驱的 PS5 型号比带光驱的型号要薄得多，价格预计也会更便宜。不过索尼尚未提供 PS5 两种版本的定价或发布日期。

与 Xbox Series X 不同，PS5 似乎被设计成只能垂直放置在电视或显示器下方。PS5 单元的顶部拥有散热孔，而一些 I / O 端口则位于前面。

索尼还为 PS5 打造了许多配件，包括 DualSense 手柄，新的高清摄像头，Pulse 3D 无线耳机和媒体遥控器。索尼 PS5 拥有专用的 SSD 解决方案，其将提供 825GB 的存储空间和 5.5GB /s 的性能；索尼要求将所有游戏都安装到内置 SSD 上以利用这一较高的读取速度，索尼官方称，PS5 的加载速度要比 PS4 快 100 倍，游戏可以在 1 秒内启动，几乎不需要加载时间。PS5 还支持 8K、120Hz 刷新率和 3D 音频。

索尼在 4 月 7 日就已公布了 PS5 的 DualSense 手柄：该手柄具有自适应触发器，触觉反馈和旨在共享游戏内容的新按钮。与 DualShock 手柄一样，D-pad 和按钮将位于手柄的上半部分，两个模拟摇杆位于底部。DualSense 手柄还将拥有一块触摸板和位于触摸板两侧的新灯条。

IT之家了解到，索尼 PS5 也将支持大部分现有的 4,000 多种 PlayStation 4 游戏。索尼在三月份表示：“我们期望向后兼容的游戏可在 PS5 上以更高的频率运行，这样一来它们便可从更高及更稳定的帧率或分辨率中受益”。