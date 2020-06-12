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英特尔芯片总设计师突然辞职，曾是苹果特斯拉芯片主管

2020/6/12 6:17:57来源：新浪科技作者：郑峻责编：微尘评论：

非常突然。今天英特尔突然宣布，负责硅工程部门 (Silicon Engineering Group)的高级副总裁凯勒 (Jim Keller)因为个人原因辞职，辞呈立即生效。不过，这位英特尔芯片的总设计师将继续出任公司顾问六个月时间，以协助工作交接。

凯勒加入英特尔才两年时间。2018 年 4 月，他才从特斯拉加入英特尔，之前他在特斯拉担任负责 Autopilot 和低压硬件部门的副总裁。凯勒在 x86 和 ARM 架构芯片领域有 20 多年的工作经验，还曾经效力过 AMD、苹果等多家科技公司。值得一提的是，凯勒是硅谷芯片领域当之无愧的明星人物，他领导苹果开发了 A4 和 A5 芯片，也是 AMD K8 和 Zen 芯片的设计师，更是特斯拉自动驾驶芯片的打造者。

就在昨天，英特尔发布了代号 Lakerfiled 的全新混合处理器，采用了 Foveros 3D 封装技术和混合 CPU 结构，其中就包括了凯勒设计的低功耗 Tremont 内核。过去两年时间，凯勒也是英特尔 10 纳米制程处理器的负责人。去年英特尔发布令面向超薄笔记本的 10 纳米 Ice Lake 芯片，预计今年晚些时候会正式发布服务器版本的 10 纳米处理器。

在宣布凯勒辞职的同时，英特尔还宣布了一系列的内部人员晋升。其中值得关注的是，原 NetSpeed 创始人兼 CEO 米特拉 (Sundari Mitra)将出任英特尔新创建的 IP 工程部门负责人。2018 年 9 月，英特尔收购了集成芯片设计公司 NetSpeed。

这是英特尔过去几个月流失的又一位核心高管。今年 5 月，英特尔互动集团 (Connectivity Group)负责人巴拉特 (Craig Barratt)宣布离职。今年 3 月，英特尔人工智能部门核心人物拉乌 (Naveen Rao)也主动离开，当时英特尔计划放弃 Nervana 神经网络处理器 (NNP)，转而力推斥资 20 亿美元收购的 AI 芯片公司 Habana 产品。2016 年，英特尔斥资 3.5 亿美元收购了 Nervana，拉乌是 Nervana 的联合创始人。

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关键词：英特尔苹果特斯拉

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