电商刷单遭 “秋后算账”：补税即破产？商家面临生死难题

你知道，一款产品如何在短时间成为电商平台的百万销量爆款吗？



品质高？营销广？价格低？…… 种种手段，或许只能促进销量的提升，离 “爆款”还相距甚远。

不同商家给出的答案出奇的一致：靠刷单。

有人直言，电商刷单很可能是目前互联网最大的灰产之一。

此话不假。

刷单行当与电商平台抗衡 10 余载，已被生态圈打造成一款门槛低、效益高的风险大生意。不过，一纸条文可能会将这一切画上句号。

近日，多家电商企业收到国家税务总局发的一条 “风险自查提示”，显示相关企业存在少计销售收入的风险，需补缴税款及滞纳金，并将自查结果通过电子税务局反馈。

一时间，电商卖家慌了，一片哀嚎。

“一旦补税倾家荡产也补不起，只能面临破产了！”

“电商大多是亏钱的，而且哪个商家没刷过单，又要倒一批。 ”

“刷单本质就是造假骗人，被查也是早晚的事，就怕刷单赚的钱连罚款都交不起。”

……

电商行业竞争激烈众人皆知。由于搜索排名等规则，商家为了增加曝光、在搜索排名中占据优势，促成了刷单现象。

但是，商家们在享受刷单带来的交易额、店铺曝光排名时，却埋下了日后补税的隐患。不少商家表示，三年间需要补缴的税额数目巨大，一旦深究，基本是无力承担。

有人说，电商是 “刷单找死，不刷等死”，补税政策的施行，将会对电商行业有何影响？

普遍都在 “钻空子”

根据相关税务局的通知提示，被通知企业为京东、天猫用户，从事网上销售，通过大数据分析比对，发现 2017-2019 年申报的销售收入与电商平台统计的销售收入差异较大，少计销售收入的风险。根据相关规定，要求企业根据实际情况自查自纠修改申报表，补缴税款及滞纳金。

2019 年 1 月 1 日《电商法》正式实行，将税收问题纳入《电商法》范畴，明确了税收范围、缴纳主体等。此后，不管是淘宝还是京东上的卖家，都需要依法缴税。电商法的实行让税务机关在税务稽查上有了法律依据。

不过，此前相关审查并不算严苛，很多商家普遍通过刷单等行为钻空子，能少缴税就少缴。

一位在电商平台做运营的王女士告诉新浪科技，尽管电商平台严查、管控刷单行为，但是刷单在电商卖家中还是普遍存在。“有些关键词是有固定流量的，但是现在商家获取官方的流量都特别难，因为商家太多了，竞争激烈。”如何获得更多官方的流量？很多商家就采取刷单方式。

据其介绍，根据电商平台规则，商家和产品被收藏、加入购物车以及购买转化的数量系数越高，电商平台系统就会认为这是一个优质的卖家，会给到店铺更多的流量。因此，商家刷单的逻辑，还是通过搜索关键词进入店铺或者商品链接，然后产生购买行为，进而使店铺或商品从电商平台获取更多流量。这也是目前基本所有店铺的刷单方法。

王女士表示，目前有专门接电商刷单的工作室，给商家做刷单代理的服务；有商家自己组建刷单团队，去做刷单的事情；也有商家通过微信群，给顾客发放礼品，让顾客帮忙刷单。“基本上各种方式都有，看自己刷单的量大不大。”

赚得全要 “吐出来”

“这次补税规则一出，对刷单的商家肯定有很大影响。”

王女士介绍，如果以刷单的数据进行缴税，比如 13% 的税点，刷了 100 块钱的东西，就要再加 13 块钱的费用，现在淘宝或者天猫的一些卖家，利润率根本就没有这么高，因为很多卖家是做性价比和低价的。“淘宝搜索销量在前的，基本上都不是价格很高的，是那种性价比较高的商品，其利润就没有那么高，商家自然也承担不了这么高的税额费用，因为之前不用缴税，可能利润在 10%。现在如果要交 13% 的税，等于在赔钱。”

有会计机构举例：假如一家电商企业，不考虑其他问题，2019 年少计收入 2260000 元的话，需要补税 78.34 万元。这还没算滞纳金与其他罚款。

此外，根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定：对纳税人偷税的，由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金，并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款。针对电子商务经营者偷税漏税的管理和处罚，《中华人民共和国电子商务法》第十一条、第十四条和第二十八条，《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条等有详细规定。

“如果商家要补税，就算不被罚款，也是撑不住的，因为刷单的费用很高，包括给刷手的佣金、平台的扣点、快递费、赠品，现在加上税点的话，基本上以之前的销售模式来说，卖家是承受不住的。”王女士透露。

也有人认为，税务部门一般以实际业务发生金额来计税额和滞纳金，税务不会按照虚拟数字来补税，只要商家提供刷单证据，最多会给一个不诚实守信的纳税人评级。

但这样真能逃过税务审查吗？

上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻向新浪科技表示，缴税按照实际发生的交易额，但是刷单的前提条件是形成交易，因此会认为是一笔正常交易单，一般无法区分。

“刷单影响很大，因为税收是根据交易额来的，刷单提升了商品好评度，但相对应形成订单后的交易额需要纳税。”李旻认为，纳税是应尽义务，没有对行业冲击之说，有多少营业额就有义务纳多少的税。

直播带货也难逃一劫

涉及刷单和电商交易数据真实性问题的还有直播带货。

刷单一直以来都是电商领域无法根除的问题。如今随着直播带货等狂热，这一现象更加猖獗。

前淘宝直播负责人赵圆圆在微博中直言直播带货数据虚假的问题。“现在一场直播没有几个亿都不好意思发战报了”，他指出，“现在直播带货 1 元秒的车按原价算销售额，打五折的商品按原价算成交…… 个个都在放卫星。”

在接受新浪科技采访时，安理律师事务所律师白小莉表示，就税法角度而言，主播直播带货活动中，所涉及的税种主要为增值税，税务机关确定纳税人所应负担的增值税税额的依据，应为纳税人真实客观的销售行为所对应的销售额。此处的纳税人，应为在直播活动中提供商品的商家，直播平台或主播个人仅为销售活动中的宣传者、辅助者。

白小莉表示，作为纳税基数的销售额，应为直播活动中真实的销售额。但是，真实的销售额需要证据材料予以支撑，特别是直播平台故意夸大交易额时，税务机关有理由认为，直播平台宣传的销售额为直播活动中的销售额。

若商家此时无法证明实际销售额，则直播平台所夸大宣传的销售额，有可能被税务机关认定为真实的销售额。此时提供商品的商家可能被要求补缴税款，甚至被税务机关予以行政处罚。

当然，作为税负承担者的商家，如果能够提供相关证据证明实际交易额情况与宣称的交易额不一致的，则可以按照实际交易额正常缴纳税款。但是，如果其宣称的交易额与实际交易额不符的，则可能涉嫌构成虚假宣传。

白小莉指出，直播平台和主播个人在直播带货过程中，仅需承担其自身提供直播服务获得报酬所应承担的增值税。针对直播商品的买卖活动，由于直播平台和主播个人不是商品提供者，因此也就不涉及商品买卖方面的纳税义务。所以，直播平台和主播个人在此种情况下，不会被要求补缴税款或被税务机关予以行政处罚。

此外，白小莉提到，就私法角度而言，若因为直播平台擅自夸大销售额最终导致提供商品的商家被处罚或被要求补缴税款，则此事属于因直播平台的行为给商家造成了经济损失，商家可向直播平台要求民事赔偿。主播个人对此负有责任的，亦可能被商家要求民事赔偿。

律师：电商税务问题迟早要解决

“电商领域纳税问题由来已久，最大的难点在于营业额的掌握并不充足，同时缺乏透明度也是监管的一大障碍，对实体电商而言如此，针对微商更是如此。”李旻表示。

他认为，电商的税务问题迟早是要解决的，目前只是在试点阶段，可能将来会根据试点情况进行调整，这是政府监管一个重要的努力方向。

而补税措施落地，电商商家何去何从？王女士认为，“现在国家有规定必须要缴税，大家可能就是价格上面再做调整，但是刷单这个事情可能还是避免不了的。”

在其看来，在税收收紧的情况下，应该会死一部分商家，比如以低价商品销售为主的商家可能会有很多死掉，但是，一些注重品牌、产品、价格较高的卖家，相对会好一些。因为他们本身利润就高，影响不太大。

实际上，不管是否有补税的压力在，商家刷单等行为本身上也是违法的，以及扰乱市场秩序的。而我国相关法律对此早有涉及。

《反不正当竞争法》第八条规定经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。经营者不得通过组织虚假交易等方式，帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。

《电子商务法》第十七条规定电子商务经营者不得以虚构交易、编造用户评价等方式进行虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者。《消费者权益保护法》第四十五条规定消费者因经营者利用虚假广告或者其他虚假宣传方式提供商品或者服务，其合法权益受到损害的，可以向经营者要求赔偿。

接下来，为整顿行业，规范电商经营和维护消费者权益，或许电商严格征税会逐步推广开来。