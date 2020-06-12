内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

OPPO Reno4/Pro 今日正式开售：骁龙 765G+65W 快充，2999 元起

2020/6/12 9:40:14来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 12 日消息 6 月 5 日发布的 OPPO Reno4/Pro 今日正式开售，全系搭载骁龙 765G+65W 快充，拥有超清激光对焦三摄，售价 2999 元起。

IT之家了解到，OPPO Reno4 Pro 采用 6.5 英寸 90Hz 双曲面柔性 OLED 屏幕；采用 4800 万超清主摄 + 1200 万超广角 + 1300 万长焦 + 激光对焦方案。其中广角采用了索尼定制的 IMX708 超广角视频镜头，具备 16:9 视频定制画幅、超大像素尺寸，全系首发自研 “月光夜景视频算法”，支持第三代视频超级防抖；搭载高通骁龙 765G 集成 5G 芯片，升级 360° 环绕式天线 2.0，采用 4000mAh 电池并支持 65W 超级闪充；预装全新 ColorOS 7.2，厚度为 7.6mm，重约 172g；独家首发 Reno Glow 晶钻工艺。

OPPO Reno4 同样搭载高通骁龙 765G 5G 芯片及 65W 超级闪充；后置搭载 4800 万 + 800 万 + 200 万超清激光对焦三摄，前置双摄为 3200 万 + 200 万组合，同样具备超级夜景视频、视频超级防抖 3.0 等视频拍摄功能。

售价方面，OPPO Reno4 8GB+128GB 售价为 2999 元，8GB+256GB 售价 3299 元；OPPO Reno4 Pro 的 8GB+128GB 版本售价 3799 元，12GB+256GB 版本售价 4299 元。此外，OPPO Reno4 Pro 2020 夏日定制版售价 4299 元，将于 6 月 18 日限定发售。

京东OPPO Reno4 超级夜景视频 65W 超级闪充2999 元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPO Reno4

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    