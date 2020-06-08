专访 OPPO Reno4 产品经理：5G 手机，做薄、做薄、再做薄

IT之家6 月 8 日消息 6 月 5 日晚间，OPPO 正式发布了全新的 Reno4 系列手机，全系搭载骁龙 765G+65W 快充，2999 元起，Reno4 系列继承了 Reno3 系列轻薄的设计语言，并且还采用了全新的晶钻工艺外观，带来了极高的颜值和手感。

在 Reno4 系列发布会的前一天，OPPO 举办了一场发布会前的媒体群访，针对 Reno4 系列的一些设计理念和媒体进行了深度探讨，IT之家参加了本次采访，如果你对 Reno4 系列有不少感兴趣的地方，不妨来看一下这篇专访。

▲OPPO Reno 产品线总经理 李杰

▲OPPO 高级影像工程师 范宇

不唯参数论，以用户体验出发

本次 Reno4 系列全系搭载了骁龙 765G 处理器，对此 OPPO 产品经理表示，SoC 的选择方面，OPPO 做产品的理念是不唯参数论的，是以用户体验出发，每次选 SoC 和其他硬件器件的时候，都是基于给用户提供的功能、产品和服务去选择，每次都是综合考量后的选择、而不是一味看跑分。

OPPO 认为，Reno4 系列主打夜景视频，765G 除了有不错的 CPU 和 GPU 性能，整个影像算法、AI 算法能力也是非常契合这次主打的方向，所以这次是结合想给用户解决夜景拍摄视频的痛点全系标配 765G 产品。

在配置方面，Reno4 系列还全系标配了 65W 的 Super VOOC 闪充，在采访中，OPPO 表示，在充电赛道上，OPPO 从发明 VOOC 闪充以来一直行业引领充电技术的发展，这是用了就回不去的体验，因此，OPPO 期望能够全民普及 65W 超级闪充。

5G 手机，做薄，做薄，再做薄

根据官方的数据，OPPO Reno4 Pro 的重量为 172g，机身厚度仅为 7.6mm，甚至比上一代 Reno3 Pro 还要薄了 0.1mm，在这个 5G 时代初期，能将机身重量控制到这个程度是非常难能可贵的，那么在 Reno4 系列再瘦身的背后，设计团队还发生过哪些有趣的事情呢？在采访中，OPPO 团队强调，在 Reno3 Pro 的时候做到行业最轻薄的 5G 手机，其实已经非常挑战极限了，而 Reno4 Pro 实现的 0.1 毫米改变，实际是降了 0.5mm。

据 IT之家了解，在 Reno4 Pro 上，更多的难度在于电池——电池的厚度会极大程度上影像机身厚度。OPPO 想把 65W 闪充提供给用户，又不想机身变厚重，这是最难的点。在采访中，Reno 产品经理表示，我们把硬件工程师逼得很惨，给他们的空间天天缩小，但是需求的功能在不断增加。OPPO 产品经理表示，这也是硬件工程师持续去演进的过程，每一代在器件的小型化和堆叠工艺上都在进步，进步 3%、5%，带来最后我们看到的 0.1 厚度的降低，实际上还塞进了 65W 超级闪充和 4000mAh 大电池，这 0.1mm 的背后，实际是降了 0.5mm，这也是值得给硬件工程师鼓掌的点。

在设计方面，Reno4 系列还有一个非常引人注意的点——全新的 Reno Glow 晶钻工艺。这一工艺通过对传统 AG 玻璃工艺进行进一步处理，在 AG 玻璃表现形成一百多万个微米级的棱镜面晶坑，这种触感阻尼较大，涂层颗粒感清晰可感知，而且几乎不留任何指纹，同时，如果用显微镜，可以看到整个玻璃后盖有过百万的钻石状立体晶面。

在采访中，产品经理表示，OPPO 一直尝试不同的探索，要解决的是既能把玻璃处理得很好看（五彩斑斓），同时更耐摔、更耐指纹、更耐刮花。OPPO 从 R15 用渐变玻璃就开始一代一代解决，包括 AG 玻璃我们也是行业里面率先做的，Reno Glow 这个方向就是让后盖整体能反射出颜色，且不粘指纹、更耐刮花。OPPO 也对 Reno Glow 的颜色颗粒尺寸进行了优化，所以后盖颜色分布非常细腻。

为什么超广角选择 IMX708？

OPPO Reno4 Pro 后摄模组选用上与 Find X2 接近，其采用了 4800 万像素三摄的拍照组合，其中主摄采用 4800 万像素索尼 IMX586 传感器，超广角镜头采用 1200 万像素索尼 IMX708 传感器，另外还有 1 颗 1300 万像素的长焦镜头，支持激光对焦。

最大的亮点无疑是 IMX708 传感器，为 OPPO Reno4 系列主打的超广角夜景视频提供了强有力硬件支持。这枚传感器由 Find X2 首发，拥有 1/2.43 感光面积，1.4um 单像素面积。在采访中，OPPO 产品经理表示，IMX708 是 OPPO 定制的 Sensor，对比其他的 Sensor，IMX708 像素更大、感光面积更大，像素大了之后电荷的容量也会更大，电荷容量大了之后，信噪比就会提高。信噪比提高，这就契合了我们要做夜景视频的初衷。同时，OPPO 配备有专门的团队来做畸变校正的研究。目前，我们主要是从软件上做校正，我们对这方面的技术一直有储备，并且从 Reno2 开使用广角持续到现在，已经更新打磨了很久。

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